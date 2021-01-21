Кожен третій абітурієнт скористався освітньою онлайн-платформою іLearn

В умовах карантину ефективні інструменти онлайн-навчання набирають все більше популярності. Так, кількість користувачів освітньої онлайн-платформи для підготовки до ЗНО iLearn сягнула позначки у понад 113 тисяч, що втричі більше, ніж на початку 2020-го року.

Засновник платформи iLearn та громадська спілка Освіторія вважають це значним досягненням на шляху надання доступу до якісної освіти якомога більшій кількості дітей.

Головне завдання безкоштовної платформи iLearn – якісна підготовка учнів до ЗНО, яка полегшить їм доступ до вищої освіти та закладе основи майбутньої успішної кар’єри, незалежно від місця проживання, навчального закладу чи соціального статусу. Зокрема, з-поміж користувачів платформи є діти, що навчаються в інтернатах або проживають на тимчасово окупованих територіях.

iLearn – це гейміфікована платформа з якісним контентом та власними персонажами, віртуальною валютою та безліччю фішок, які цікаві підліткам. До створення курсів на iLearn Освіторія долучила професійних шкільних педагогів, які мають досвід в онлайн-навчанні.

– Переваги iLearn – це інтерактивність, гейміфікація та інноваційні методики навчання, як-от microlearning. Курси та уроки створені з глибоким розумінням сучасних підлітків, і тому вони охоче та результативно навчаються, – пояснює очільниця Освіторії Зоя Литвин.

Наразі на iLearn є курси та тести з підготовки до ЗНО з української мови та літератури, історії України, англійської мови, математики та біології. Протягом навчального року на платформі 4 рази на тиждень проводяться безкоштовні вебінари з основних предметів.

Важливу роль у розширенні можливостей платформи відіграє підтримка стратегічного партнера – компанії Кока-Кола Беверіджиз Україна, яка співпрацює з ГС Освіторія з 2015 року. За підтримки компанії стало можливим запровадити гейміфікацію платформи, записати нові онлайн-курси та проводити вебінари.

– Вже шостий рік поспіль наша компанія докладає системних зусиль до створення нових можливостей для молодих українців. Той факт, що понад 100 тисяч учнів вже скористались можливостями iLearn, свідчить сам за себе: формат онлайн-освіти набуває популярності, а Кока-Кола разом з Освіторією робить усе можливе, щоб наша молодь була успішною та могла реалізувати свої здібності в Україні, – заявив Андрій Бублик, директор із зв’язків з державними установами та комунікацій Кока-Кола Беверіджиз Україна.

У планах розвитку платформи – розробка нового сервісу Тренажер ЗНО, де учні зможуть перевіряти свій рівень підготовки у максимально наближених умовах до незалежного оцінювання, та новий курс з географії, адже цей предмет є одним з найпопулярніших у абітурієнтів під час складання ЗНО.

Окрім того, щоб допомогти майбутнім абітурієнтам у підготовці до основної сесії ЗНО-2021, Український центр оцінювання якості освіти та ГС Освіторія, за підтримки МФ Відродження, зроблять офіційні відеороз’яснення завдань до пробного ЗНО-2021, які будуть доступні з 11 квітня.

Щоб скористатися платформою та усіма її можливостями, достатньо зареєструватися на https://ilearn.org.ua. Онлайн-курси також можна переглянути на YouTube-каналі iLearn.

Про ГС Освіторія

Освіторія — це неприбуткова громадська спілка, яка розвиває освіту в Україні через надання доступу до якісної освіти дітям, створює інноваційні навчальні заклади, розвиває вчителів та реформує освітню галузь. Організація є засновником Новопечерської школи, національної премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine та медіа про освіту та виховання Освіторія-медіа.

Про Кока-Кола Беверіджиз Україна

ІП Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед — лідер українського ринку безалкогольних напоїв, що входить до Coca-Cola HBC Group, провідного ботлера продукції The Coca-Cola Company з об’ємом продажу понад 2 мільярди умовних одиниць продукції.

Компанія працює у 28 країнах світу та обслуговує приблизно 595 млн споживачів. Coca-Cola HBC пропонує широкий вибір безалкогольних напоїв у різних категоріях: солодкі газовані напої, соки, вода, спортивні та енергетичні напої, чай та кава. Компанія дотримується принципів сталого розвитку з метою створення цінностей для свого бізнесу і для суспільства.

Ця політика передбачає задоволення потреб споживачів у виборі безалкогольних напоїв, заохочення відкритих робочих стосунків, ведення бізнесу в умовах дбайливого ставлення до навколишнього середовища та здійснення вагомих внесків у соціально-економічний розвиток місцевих громад.

Для отримання більш детальної інформації завітайте на сайт https://ua.coca-colahellenic.com/ua/.

За додатковою інформацією звертайтеся: Тетяна Нижник, Менеджер із комунікацій ІП Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед, тел. +38 (044) 490-07-07, +38 (063) 73 42 992.

