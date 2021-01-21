Сьогодні, 21 січня, віряни вшановують пам’ять преподобного Григорія, чудотворця Печерського, а у світі відзначають Міжнародний день обіймів.
За релігійним календарем сьогодні 21 січня віряни вшановують пам’ять преподобного Григорія, чудотворця Печерського. Він був православним святим, ченцем Києво-Печерського монастиря. Преподобномучеником.
У четвер, 21 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, а також Агнеса.
Народні прикмети на 21 січня:
- Якщо на Омеляна вітер дме з Півдня, значить, влітку буде багато гроз. Північний вітер призведе до холодних днів. Безвітряна погода – літо буде теплим і ясним;
- Якою буде погода 21 січня – таким і буде серпень. Снігопади – до дощів, а сонячна погода означає, що влітку буде спекотним;
- Якщо на небі багато зірок, а Місяць – яскрава, то чекай морозних днів незабаром;
- Якщо собака 21 січня спить у дворі, згорнувшись в клубок, то незабаром настануть холоди;
- Якщо вікна в будинку запітніли – чекай відлиги;
- Сильні холоди 21 січня – потеплішає нескоро;
- Якщо хлопець планує вступити в шлюб не з любові найближчим часом, йому варто в цей день сильно напитися, щоб потім краще ладнати з дружиною, яка йому немила.
Що не можна робити 21 січня:
- Зловживати алкоголем і переїдати;
- Сваритися з рідними та близькими;
- Виходити з дому після заходу сонця;
- Лінуватися та цілий день відлежуватися на ліжку.
Хоча другий місяць зими вже незабаром добігає кінця, все ж у календарі свят на січень 2021 ще є кілька святкових дат, з якими варто привітати один одного. Переглянути їх можна у нашому матеріалі.