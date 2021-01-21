Різдвяний день, або, як його ще називають, Пів-Івана українці щороку святкують 21 січня.

Пів-Івана свято називається тому, що відзначають його наступного дня після Івана Хрестителя, 20 січня.

А назву Різдвяний день має тому, що настає свято через два тижні після Різдва Христового.

Ще в народі це свято називають Виряджання, або Проганяння свят. Цього дня люди ще не працювали, бо Пів-Івана полоще ложки. Тому 21 січня повністю присвячували гостинам.

У цей день також вшановують пам’ять Григорія Чудотворця – ченця Києво-Печерського монастиря, який зцілював хворих.

Традиції Різдвяного дня

Цього дня жінки заносили до хати ткацькі інструменти, щоб лихий не поплутав пряжі.

Старші молодиці, прикрасивши гребені, ходили від хати до хати, сповіщаючи, що сьогодні ввечері будуть свята проганяти.

Чоловіки брали в’язанки гречаної соломи, яку молотили в пилипівський піст, і розносили їх по сусідах.

За обрядовим столом виголошували різні тости, примовляння.

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Парубки в Різдвяний день проганяли кутю. 21 січня для молоді закінчувалися святки. Про це навіть казали: Тік і притік причинок приволік (тобто пора братися за роботу).

У Різдвяний день доїдали святкові страви та утримувались від виконання господарських робіт. Можна було тільки годувати тварин.

Великим гріхом вважалось, коли на Пів-Івана жінки прали, прибирали в хаті або шили.

Із завершенням різдвяних свят пов’язаний і перший після Водохреща понеділок, який також називали Різдвяним, або Святим. Цього дня, хоч і не піст, не вживали м’ясних страв, але можна було пити горілку.

Із цього приводу жартували: Святий понеділку, не сварися на мене, що я п’ю горілку.

Прикмети на Різдвяний день

21 січня стеж за вітром: подме з півдня – на грозове літо.

Найголовніше свято православних християн – Світле Христове Воскресіння – у 2021 році відзначатимуть 2 травня. Повний календар церковний свят 2021 читайте в матеріалі Фактів ICTV.