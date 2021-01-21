PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

З Днем обіймів – найкращі святкові листівки

У всьому світі 21 січня відзначають дуже тепле і приємне свято – День обіймів.

Невідомо хто саме придумав це свято, але вважається, що його ініціатори – студенти.

У цей день можна і навіть потрібно обіймати всіх навколишній, не обов’язково, щоб ви були з ними знайомі.

Читайте
Календар свят на січень 2021

Ось вам кілька цікавих фактів про обійми: в Канаді та Великій Британії були зафіксовані найдовші обійми тривалістю 24 години і 33 хвилини і 24 години і 44 хвилини; обійми тривалістю не менше 20 секунд діють цілюще.

Тому швидше відзначати це свято, адже це не лише приємно, але і корисно.

Однак, якщо у вас є близькі, яких хочеться обійняти, але не маєте такої можливості, то можна їх привітати в мережі. Для цього Факти ICTV створили оригінальні листівки з Днем обіймів.

Привітання з Днем обіймів у картинках

Привітання з Днем обіймів

Листівки з Днем обіймів

Листівки з Днем обіймів

привітання з Днем обіймів у картинках

З Днем обіймів - листівки

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка