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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Павла – найкращі привітання з іменинами

22 січня – День ангела Павла.

хлопець, чоловік

За найпопулярнішою версією, це ім’я має латинське коріння і перекладається як малий, невеликий.

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Раніше ім’я Павло було дуже поширене в Україні, однак нині батьки рідко називають так своїх дітей. Хлопці з дитинства ростуть спокійними і врівноваженими. Вони легко знаходять контакт з іншими людьми. Володарі імені дуже чуйні, що можуть використовувати інші. Однак наполегливості Павлу також вистачає, що допомагає досягти успіху.

В іменини Павла 22 січня Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і картинках.

Привітання з Днем ангела Павла у СМС

***

Павле, з Днем ангела тебе!
Зі святом гарним вітаю,
Адже про іменини забувати не можна.
Бути щасливим тобі бажаю!

***

В іменини Павлу я бажаю
Лише перемог у житті.
Я тебе душевно вітаю
Та бажаю мету знайти.

***

Милий Пашо, вітаю
Я тебе зі світлим днем.
І від усієї душі бажаю
Жити завжди без проблем.

Привітання з Днем ангела Павла у картинках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

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Церковні дати – частина святкового календаря українців.

У 2021 році найбільш значущим днем ​​буде Пасха, який припадає на 2 травня.

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Фото: Pexels

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