22 січня – День ангела Павла.
За найпопулярнішою версією, це ім’я має латинське коріння і перекладається як малий, невеликий.
Раніше ім’я Павло було дуже поширене в Україні, однак нині батьки рідко називають так своїх дітей. Хлопці з дитинства ростуть спокійними і врівноваженими. Вони легко знаходять контакт з іншими людьми. Володарі імені дуже чуйні, що можуть використовувати інші. Однак наполегливості Павлу також вистачає, що допомагає досягти успіху.
В іменини Павла 22 січня Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і картинках.
Привітання з Днем ангела Павла у СМС
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Павле, з Днем ангела тебе!
Зі святом гарним вітаю,
Адже про іменини забувати не можна.
Бути щасливим тобі бажаю!
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В іменини Павлу я бажаю
Лише перемог у житті.
Я тебе душевно вітаю
Та бажаю мету знайти.
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Милий Пашо, вітаю
Я тебе зі світлим днем.
І від усієї душі бажаю
Жити завжди без проблем.
Привітання з Днем ангела Павла у картинках
Календар свят на рік
Церковні дати – частина святкового календаря українців.
У 2021 році найбільш значущим днем буде Пасха, який припадає на 2 травня.
Більше інформації дивіться у календарі церковних свят на 2021 рік на Фактах ICTV.