Холостяк 2021: хто став героєм і дата нового проекту

Романтична прем’єра весни – шоу Холостяк вийде 5 березня в ефірі телеканалу СТБ.

Шукати кохання буде 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

На офіційному сайті проекту зазначили, що герой Холостяка 10 займається спортом, любить екстрим, гори, яскравий стильний одяг і котів. Він звик іти тільки вперед і ніколи не опускає рук перед труднощами. У нього є все, крім найголовнішого – справжнього кохання.

Також організатори повідомили, що Михайло став тим холостяком, який порушує правила і вносить свої корективи.

Сам Михайло Заливако зазначив, що він готовий посперечатись з будь-ким, що саме на проекті він зустріне дівчину, яка стане для нього рідною людиною і з якою він пов’яже своє життя.

Холостячка

Фінал романтичного реаліті Холостячка на СТБ прикував до екранів понад 4,5 млн українських глядачів. 18 грудня країна дізналася, що обранцем головної героїні Ксенії Мішиної став Олександр Еллерт.

У випуску Холостячка. Життя після проекту пара зізналася, що щаслива разом і навіть встигла з’їхатися.