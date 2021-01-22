Подарунки на Тетянин день 2021

Щороку 25 січня відзначають Тетянин день – релігійне і народне свято, коли вітають з іменинами всіх Тетян.

Свята Тетяна вважається заступницею всіх дівчат з однойменним іменем. Згідно з переказами, вона допомагає у навчанні, тому щороку 25 січня у неї просять ясного розуму і доброї пам’яті.

Кращі ідеї, що подарувати на День Тетяни, підготували Факти ICTV.

Червоний гаманець або шарф

Астрологи радять обирати аксесуари саме червоного кольору, оскільки він приносить удачу Тетянам. Такий подарунок буде не лише красивим, але й практичним.

До слова, не забудьте покласти у гаманець гроші, щоб він не пустував.

Термочашка

Цей подарунок буде гарною ідеєю як привітання з Днем Тетяни. У багатьох термочашках є можливість змінити дизайн, встановивши роздруковане зображення під прозоре покриття.

Власник такого подарунка зможе навіть сам фантазувати і змінювати дизайн термочашки чи не щодня, підсталяючи туди малюнки за власним бажанням.

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Ювелірні прикраси

Каменем-талісманом для Тетян є рубін. Тому можна спокійно дарувати рубінові сережки, каблучку, ланцюжок з підвіскою.

Якщо ви розраховуєте на невеликий бюджет, то можна обрати, до прикладу, браслет. Але в його складі мають бути обов’язково червоні або ж коричневі елементи – камінчики або ж навіть стрічка.

Будильник

Якщо ви хочете підійти до вибору подарунку з гумором, то людині, яка постійно спізнюється, можна дарувати будильник, як натяк на це. Обмежуватись банальними варіантами не варто.

Ви можете придбати будильник, який буде вимикатися тільки після натискання правильної комбінації клавіш.

Якісний блокнот

Цей подарунок особливо корисний для всіх, хто хоче правильно організовувати свій час. Можна проявити креативність і подарувати блокнот ручної збірки або ж з дерев’яною обкладинкою.

Ароматична свічка

Оскільки День Тетяни святкують 25 січня і попереду ще цілий місяць зими, ароматична свічка може бути гарним подарунком, щоб зробити зимові вечори атмосферними.

Як виникло свято

Тетяна Римська – свята мучениця, яка віддала своє життя за віру. Вона була християнкою, але її змушували поклонятися язичницьким богам.

Язичники за такий непослух тричі різними способами намагалися її стратити, але їм вдалося це зробити тільки на четвертий раз.

Більше про історію виникнення Тетяниного дня можна прочитати у нашому матеріалі.