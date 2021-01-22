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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Тетянин день 2021: прикмети та забобони

Народні прикмети та забобони в Тетянин день, 25 січня, – правдиві, особливо для тих, хто в цей день народився.

Тетянин день 2021: прикмети та забобони

Існує повір’я, що народжена 25 січня дівчинка обов’язково стане прекрасною господинею та хорошою матір’ю.

У Тетянин день можна загадувати бажання. Для цього слід знайти якусь високу місцину й, дивлячись на сонце, щиро попросити бажаного.

Також у Тетянин день існує безліч прикмет про погоду і врожай.

Прикмети погоди в Тетянин день

Якщо сонячно і тепло, то весна й літо будуть спекотними.

Сніг – до дощового літа.

Морозна та ясна погода – до хорошого врожаю.

Літо буде неврожайним, якщо на Тетяну заметіль зав’южить і потеплішає.

Сонячна погода в День Тетяни – птахи рано прилетять.

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Забобони в Тетянин день

Якщо не прибратися в будинку, можна накликати на себе біду.

Щоб не “прогадати” своє щастя, 25 січня не варто здійснювати жодних магічних ритуалів.

25 січня всі Тетяни відзначають день ангела. Якщо збираєтесь привітати знайомих винуватиць свята, але ще не вирішили, як, Факти ICTV підготували для вас найкращі ідеї, що подарувати на День Тетяни.

Фото: Depositphotos

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