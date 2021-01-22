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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Україну повертається тепло: прогноз погоди на 22 січня (КАРТА)

В Україні в п’ятницю, 22 січня, погода буде досить ясною і теплою, якщо порівнювати з попередніми днями.

pogoda

У Західних регіонах синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, однак на Закарпатті очікуються дощі. Температура вдень 6°…10°, вночі 0°…2°.

На Півночі також без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть 1°…5°, а вночі -3°…-1°.

У центральних областях очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень 3°…5°, вночі -3°…-1°.

На Сході України досить ясна погода, без опадів. Температура вдень 2°…4°, а вночі -10°…-6°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися з хмарної з проясненнями погоди. Стовпчики термометрів вдень покажуть 6°…10°, вночі -1°…2°.

Погода на 22 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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