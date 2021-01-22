Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Перевагами бізнес-профілю в Instagram є доступ до статистики, можливість читачів надсилати вам лист на електронну адресу чи зв’язуватись з вами за допомогою дзвінка. Важливими компонентами є запуск таргетованої реклами та додавання адреси вашої компанії.

Як створити бізнес-сторінку в Instagram дивіться в інструкції на Фактах ICTV.