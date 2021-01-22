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Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ
Факти / Lifestyle
Дарина Манзюк |
Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Перевагами бізнес-профілю в Instagram є доступ до статистики, можливість читачів надсилати вам лист на електронну адресу чи зв’язуватись з вами за допомогою дзвінка. Важливими компонентами є запуск таргетованої реклами та додавання адреси вашої компанії.

Як створити бізнес-сторінку в Instagram дивіться в інструкції на Фактах ICTV.

Крок 1. Зайдіть у налаштування в Instagram

Щоб перейти в необхідний розділ, вам потрібно:

  • зайти на свій особистий профіль в Instagram;
  • перейти на головну сторінку;
  • увійти в меню.
  • Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ
Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ / 2 фотографии

Крок 2. Оберіть варіант Акаунт

Серед всіх наведених пунктів у розділі налаштування, оберіть варіант – Акаунт. Опустіться нижче та перемкніть на професійний акаунт.

Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 3. Оберіть вид сторінки

У цьому випадку ви обираєте тип профілю – Бізнес.

Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 4. Опишіть вид діяльності

У даному списку або за допомогою пошуку оберіть ваш вид діяльності. Наприклад, ви ведете блог про мистецтво. Відповідно, обираєте цей пункт.

Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ

Крок 5. Вкажіть засіб для зв’язку

За бажанням ви можете вказати свою електронну адресу чи телефон, або одразу обидва засоби зв’язку.

Крок 6. Зв’яжіть Instagram із Facebook-профілем

Останнім кроком до того, аби створити бізнес-акаунт у Instagram, є прив’язка його до бізнес-профілю у Facebook. Але цей пункт не є обов’язковим.

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