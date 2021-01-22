Перевагами бізнес-профілю в Instagram є доступ до статистики, можливість читачів надсилати вам лист на електронну адресу чи зв’язуватись з вами за допомогою дзвінка. Важливими компонентами є запуск таргетованої реклами та додавання адреси вашої компанії.
Як створити бізнес-сторінку в Instagram дивіться в інструкції на Фактах ICTV.
Крок 1. Зайдіть у налаштування в Instagram
Щоб перейти в необхідний розділ, вам потрібно:
зайти на свій особистий профіль в Instagram;
перейти на головну сторінку;
увійти в меню.
Як зробити бізнес-акаунт в Instagram – ІНСТРУКЦІЯ / 2 фотографии
Крок 2. Оберіть варіант Акаунт
Серед всіх наведених пунктів у розділі налаштування, оберіть варіант – Акаунт. Опустіться нижче та перемкніть на професійний акаунт.
Крок 3. Оберіть вид сторінки
У цьому випадку ви обираєте тип профілю – Бізнес.
Крок 4. Опишіть вид діяльності
У даному списку або за допомогою пошуку оберіть ваш вид діяльності. Наприклад, ви ведете блог про мистецтво. Відповідно, обираєте цей пункт.
Крок 5. Вкажіть засіб для зв’язку
За бажанням ви можете вказати свою електронну адресу чи телефон, або одразу обидва засоби зв’язку.
Крок 6. Зв’яжіть Instagram із Facebook-профілем
Останнім кроком до того, аби створити бізнес-акаунт у Instagram, є прив’язка його до бізнес-профілю у Facebook. Але цей пункт не є обов’язковим.