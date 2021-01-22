Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ

Крок 1. Продумуємо ідею кліпу і заходимо в TikTok
Перш ніж створювати відео подумайте над тим, яким воно має бути. Розпишіть у голові своєрідний сценарій, щоб одразу розуміти, якого результату хочете досягти.
Коли ідея для ролика готова – відкрийте TikTok і авторизуйтесь у своєму профілі.
Крок 2. Обираємо варіант зйомки
Крок 3. Обираємо музику
Оберіть музику для відео – натисніть Музика у верхній частині екрана та знайдіть потрібне аудіо в бібліотеці.
За бажання у застосунок можна завантажити свій трек. Як додати свою музику в TikTok, ми писали раніше.
Крок 4. Обираємо ефекти та фільтри
Як зробити ефекти в TikTok? Перед створенням ролика зайдіть у розділ Ефекти (іконка в нижньому лівому кутку). У панелі знайдіть маску, яка вам подобається.
Для зручності всі вони розділені на категорії – нові, тренди, селфі, навіть маски для собак і котів. Ті, що вам сподобалися, можна зберегти в обраних.
Багатьох цікавить, як зробити слоумо в TikTok. Для цього потрібно зайти на панель у правому верхньому кутку і обрати вкладку Швидкість. Після натискання на неї випаде шкала. Обирайте на ній потрібну швидкість – це дасть змогу уповільнити (слоумо) або навпаки прискорити відеоряд.
На цій же верхній панелі можна обрати низку інших ефектів – вибір відтінку (різнокольорові кулі), режим краси (іконка у вигляді палички із зірочкою), перемикання з основної на фронтальну камеру, таймер початку запису, а також спалах.
Крок 5. Знімаємо ролик
Якщо налаштували всі потрібні ефекти, можна починати знімання. Для цього затисніть і утримуйте в застосунку Червоне коло внизу екрана.
Відео краще знімати вертикально – так глядачам буде зручніше дивитися ваші кліпи. Зробити їх більш цікавими і популярними допоможуть креативні фішки.
Як робити переходи в TikTok:
- Валет. Увімкніть камеру, рухаючи телефон вниз. Доки він ще буде в русі, вимкніть зйомку. Потім переверніть телефон і знову запустіть запис, піднявши гаджет на початкову висоту, натисніть Стоп. Повторно переверніть смартфон, увімкнувши камеру.
- Камера, що пролітає. Візьміть телефон в одну руку і почніть зйомку. Заведіть камеру за голову і натисніть Паузу. Змініть місце або одяг героя. Перекладіть смартфон в іншу руку, яка зводиться за тім’я. Почніть зйомку і виведіть камеру вперед.
Крок 6. Оформлюємо відео
За необхідності обріжте знятий ролик, додайте написи чи стікери. Натисніть Далі.
Крок 7. Додаємо опис
Додайте до вашого кліпу цікавий текст і хештеги, а також позначте інших користувачів. Встановіть налаштування перегляду і коментування.
Змініть обкладинку ролика, обравши найпривабливіший кадр.