PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Як зробити відео в TikTok
Факти / Lifestyle
Марина Корзун |
Як зробити відео в TikTok

Як зробити відео в TikTok

Ефекти в TikTok – це різноманітні маски та фільтри, які можна накласти поверх відео і зробити його цікавішим. Як робити відео в TikTok і додати в нього круті ефекти – покрокову інструкцію з фото підготували Факти ICTV.

Крок 1. Продумуємо ідею кліпу і заходимо в TikTok

Перш ніж створювати відео подумайте над тим, яким воно має бути. Розпишіть у голові своєрідний сценарій, щоб одразу розуміти, якого результату хочете досягти.

Коли ідея для ролика готова – відкрийте TikTok і авторизуйтесь у своєму профілі.

Крок 2. Обираємо варіант зйомки

Натисніть Плюсик для створення нового кліпу.

Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ

У вікні запису виберіть варіанти знімання: 15 секунд, 60 секунд і фотоколаж.

Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ

З огляду на конкуренцію за увагу глядачів, краще робити 15-секундні ролики.

Зверніть увагу, можна завантажити з галереї телефона зняте раніше відео.

Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ

Крок 3. Обираємо музику

Оберіть музику для відео – натисніть Музика у верхній частині екрана та знайдіть потрібне аудіо в бібліотеці.

  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
Як зробити відео в TikTok / 2 фотографии

За бажання у застосунок можна завантажити свій трек. Як додати свою музику в TikTok, ми писали раніше.

Крок 4. Обираємо ефекти та фільтри

Як зробити ефекти в TikTok? Перед створенням ролика зайдіть у розділ Ефекти (іконка в нижньому лівому кутку). У панелі знайдіть маску, яка вам подобається.

  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
Як зробити відео в TikTok / 2 фотографии

Для зручності всі вони розділені на категорії – нові, тренди, селфі, навіть маски для собак і котів. Ті, що вам сподобалися, можна зберегти в обраних.

Багатьох цікавить, як зробити слоумо в TikTok. Для цього потрібно зайти на панель у правому верхньому кутку і обрати вкладку Швидкість. Після натискання на неї випаде шкала. Обирайте на ній потрібну швидкість – це дасть змогу уповільнити (слоумо) або навпаки прискорити відеоряд.

Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ

На цій же верхній панелі можна обрати низку інших ефектів – вибір відтінку (різнокольорові кулі), режим краси (іконка у вигляді палички із зірочкою), перемикання з основної на фронтальну камеру, таймер початку запису, а також спалах.

Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ

Крок 5. Знімаємо ролик

Якщо налаштували всі потрібні ефекти, можна починати знімання. Для цього затисніть і утримуйте в застосунку Червоне коло внизу екрана.

Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ

Відео краще знімати вертикально – так глядачам буде зручніше дивитися ваші кліпи. Зробити їх більш цікавими і популярними допоможуть креативні фішки.

Як робити переходи в TikTok:

  1. Валет. Увімкніть камеру, рухаючи телефон вниз. Доки він ще буде в русі, вимкніть зйомку. Потім переверніть телефон і знову запустіть запис, піднявши гаджет на початкову висоту, натисніть Стоп. Повторно переверніть смартфон, увімкнувши камеру.
  2. Камера, що пролітає. Візьміть телефон в одну руку і почніть зйомку. Заведіть камеру за голову і натисніть Паузу. Змініть місце або одяг героя. Перекладіть смартфон в іншу руку, яка зводиться за тім’я. Почніть зйомку і виведіть камеру вперед.

Крок 6. Оформлюємо відео

За необхідності обріжте знятий ролик, додайте написи чи стікери. Натисніть Далі.

  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
Як зробити відео в TikTok / 2 фотографии

Крок 7. Додаємо опис

Додайте до вашого кліпу цікавий текст і хештеги, а також позначте інших користувачів. Встановіть налаштування перегляду і коментування.

Змініть обкладинку ролика, обравши найпривабливіший кадр.

  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
  • Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ
Як зробити відео в TikTok / 2 фотографии

Крок 8. Публікуємо відео

Коли всі правки та побажання внесені, натисніть Опублікувати.

Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ

Готово! Тепер ви знаєте, як зробити відео в TikTok. Біжіть рахувати лайки та перегляди.

Теги: ,
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка