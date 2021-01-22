Як зробити відео в TikTok 👉 ІНСТРУКЦІЯ

Як зробити ефекти в TikTok? Перед створенням ролика зайдіть у розділ Ефекти (іконка в нижньому лівому кутку). У панелі знайдіть маску, яка вам подобається.







Як зробити відео в TikTok / 2 фотографии

Для зручності всі вони розділені на категорії – нові, тренди, селфі, навіть маски для собак і котів. Ті, що вам сподобалися, можна зберегти в обраних.

Багатьох цікавить, як зробити слоумо в TikTok. Для цього потрібно зайти на панель у правому верхньому кутку і обрати вкладку Швидкість. Після натискання на неї випаде шкала. Обирайте на ній потрібну швидкість – це дасть змогу уповільнити (слоумо) або навпаки прискорити відеоряд.

На цій же верхній панелі можна обрати низку інших ефектів – вибір відтінку (різнокольорові кулі), режим краси (іконка у вигляді палички із зірочкою), перемикання з основної на фронтальну камеру, таймер початку запису, а також спалах.