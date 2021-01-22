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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

З Днем соборності! Найкращі привітання у картинках

Щороку 22 січня відзначають День соборності України. Саме в цей день у 1919 році відбулося об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу.

день соборності україни

Згідно з указом президента, на державному рівні свято почали відзначати з 1999 року.

Сьогодні День соборності є символом духовного єднання українців, тому його ще називають Днем української єдності.

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З нагоди святкування Факти ICTV підготували привітання з Днем соборності України в картинках, щоб ви могли привітати своїх друзів з цим важливим для українців днем.

з днем соборності

день соборності України

день соборності України

з днем соборності України

привітання з днем соборності України

Однак у День соборності не тільки вітають один одного зі святом. Головною традицією 22 січня є утворення людьми так званого живого ланцюга.

Це є символом єднання українського народу та прагнення до свободи. Більше про історію і традиції Дня соборності України можна прочитати у нашому матеріалі.

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