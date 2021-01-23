Тетянин день відзначають 25 січня, цьогоріч це понеділок. Дата святкування приурочена до вшанування святої мучениці Татіани Римської, яка жила у ІІ-ІІІ століттях.
Якщо у вас є знайомі з іменем Тетяна, не забудьте привітати їх з іменинами.
Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Тетяниним днем.
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Тетяно, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
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З днем Тетяни ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті!
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
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Для букви Т лиш серце б’ється,
Для букви А лиш кров кипить,
Для букви Н лиш серце ниє,
Для букви Я душа болить!
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З днем Ангела я вітаю,
Таню моя мила!
Хай Свята тобі дарує
Білосніжні крила!
Народні прикмети на Тетянин день
Народні прикмети та забобони в Тетянин день, 25 січня, – правдиві, особливо для тих, хто в цей день народився.
У Тетянин день можна загадувати бажання. Для цього слід знайти якусь високу місцину й, дивлячись на сонце, щиро попросити бажаного.