Тетянин день відзначають 25 січня, цьогоріч це понеділок. Дата святкування приурочена до вшанування святої мучениці Татіани Римської, яка жила у ІІ-ІІІ століттях.

Якщо у вас є знайомі з іменем Тетяна, не забудьте привітати їх з іменинами.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Тетяниним днем.

*****

Тетяно, нині свято в тебе,

З Днем Ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

*****

З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті!

*****

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

*****

Для букви Т лиш серце б’ється,

Для букви А лиш кров кипить,

Для букви Н лиш серце ниє,

Для букви Я душа болить!

*****

З днем Ангела я вітаю,

Таню моя мила!

Хай Свята тобі дарує

Білосніжні крила!

Народні прикмети на Тетянин день

Народні прикмети та забобони в Тетянин день, 25 січня, – правдиві, особливо для тих, хто в цей день народився.

У Тетянин день можна загадувати бажання. Для цього слід знайти якусь високу місцину й, дивлячись на сонце, щиро попросити бажаного.