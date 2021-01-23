23 січня відзначають День почерку. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого Григорія ‒ філософа і богослова.
Зазвичай 23 січня селяни починали перебирати зерно для посадки та перевіряли засіки. Велике зерно йшло в поле для посадки, а дрібне – на млин для виробництва борошна.
23 січня День ангела відзначають: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.
Народні прикмети на 23 січня:
- Якщо людина народилася 23 січня, то вона відрізнятиметься міцним здоров’ям і сильною волею.
- Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде холодним.
- Якщо дме вітер з півдня, значить, в червні чекай грози і дощі.
- Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
- Якщо на стовпах видно іній, то риболовля буде поганою.
Що не можна робити 23 січня:
- не можна погано думати про інших;
- не можна робити важку роботу по дому;
- не можна стригтися;
- не можна ворожити;
- не можна вживати багато алкоголю.
Календар свят на лютий
У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.
Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст. Також з 24 лютого до 1 березня українці святкуватимуть Масляну.