23 січня відзначають День почерку. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого Григорія ‒ філософа і богослова.

Зазвичай 23 січня селяни починали перебирати зерно для посадки та перевіряли засіки. Велике зерно йшло в поле для посадки, а дрібне – на млин для виробництва борошна.

23 січня День ангела відзначають: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.

Народні прикмети на 23 січня:

Якщо людина народилася 23 січня, то вона відрізнятиметься міцним здоров’ям і сильною волею.

Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде холодним.

Якщо дме вітер з півдня, значить, в червні чекай грози і дощі.

Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.

Якщо на стовпах видно іній, то риболовля буде поганою.

Що не можна робити 23 січня:

не можна погано думати про інших;

не можна робити важку роботу по дому;

не можна стригтися;

не можна ворожити;

не можна вживати багато алкоголю.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст. Також з 24 лютого до 1 березня українці святкуватимуть Масляну.