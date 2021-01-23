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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День святого Григорія: яке свято 23 січня

23 січня відзначають День почерку.  За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого Григорія ‒ філософа і богослова.

календар 2021 рік

Зазвичай 23 січня селяни починали перебирати зерно для посадки та перевіряли засіки. Велике зерно йшло в поле для посадки, а дрібне – на млин для виробництва борошна.

23 січня День ангела відзначають: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.

Народні прикмети на 23 січня:

  • Якщо людина народилася 23 січня, то вона відрізнятиметься міцним здоров’ям і сильною волею.
  • Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде холодним.
  • Якщо дме вітер з півдня, значить, в червні чекай грози і дощі.
  • Ясна погода віщує сухе і спекотне літо.
  • Якщо на стовпах видно іній, то риболовля буде поганою.

Що не можна робити 23 січня:

  • не можна погано думати про інших;
  • не можна робити важку роботу по дому;
  • не можна стригтися;
  • не можна ворожити;
  • не можна вживати багато алкоголю.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст. Також з 24 лютого до 1 березня українці святкуватимуть Масляну.

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