Погода в Україні на 23 січня буде сонячною і без опадів. Сильні морози нарешті змінилися плюсовою температурою.
На Заході синоптики прогнозують до +11 градусів вдень, а вночі температура опуститься до нуля.
На Півночі буде прохолодніше – максимум +4 градуси. Водночас вночі буде ще холодніше – до 2 градусів нижче нуля.
На правобережній частині України синоптики прогнозують середню температура повітря від +4 до +6 градусів вдень, а вночі – до нуля.
У південних областях передбачається до +13 градусів тепла вдень, а вночі до +5.
Прогноз погоди на лютий
За попередніми прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.
Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.