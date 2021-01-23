Погода в Україні на 23 січня буде сонячною і без опадів. Сильні морози нарешті змінилися плюсовою температурою.

На Заході синоптики прогнозують до +11 градусів вдень, а вночі температура опуститься до нуля.

На Півночі буде прохолодніше – максимум +4 градуси. Водночас вночі буде ще холодніше – до 2 градусів нижче нуля.

На правобережній частині України синоптики прогнозують середню температура повітря від +4 до +6 градусів вдень, а вночі – до нуля.

У південних областях передбачається до +13 градусів тепла вдень, а вночі до +5.

Прогноз погоди на лютий

За попередніми прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.