SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon 9 із 143 супутниками

Американська компанія SpaceX перенесла на добу запуск ракети-носія Falcon 9 із 143 супутниками.

Про це оголосили у суботу, 23 січня, під час прямої трансляції на сайті SpaceX. Причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.

Старт запуску у рамках місії Transporter-1 планувався із космодрому на мисі Канаверал, що у штаті Флорида (США) після 9.40 за часом Східного узбережжя США (о 16.40 за київським часом).

— Погода здається трохи несприятливою для нашого поточного часу вильоту, – сказав керівник виробництва SpaceX Енді Тран приблизно за сім хвилин до запуску.

Диспетчер під час трансляції зазначив, що найімовірніше запуск Falcon 9 відбудеться у неділю, 24 січня, о 10.00 за місцевим часом (16.00 за київським часом).

На борту ракети-носія знаходиться 143 комерційні та державні супутники, зокрема мікросупутники CubeSat та десять власних супутників Starlink, що призначені для забезпечення доступу до інтернету.

Читайте Зеленський запросив Ілона Маска в Житомир

SpaceX планує спустити відпрацьовану першу щабель носія після відділення на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You droneship, що розташована у 533 км від стартового майданчика в Атлантиці.

У компанії відзначають, що це найбільша кількість космічних апаратів, що коли-небудь виводили на орбіту після одного запуску.

Cargo Dragon повернувся на Землю

14 січня вантажний багаторазовий космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю.

Cargo Dragon привіз близько двох тонн вантажу, зокрема результати наукових експериментів, які були проведені на МКС.

Джерело: SpaceX