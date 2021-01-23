SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon 9 із 143 супутниками

Американська компанія SpaceX перенесла на добу запуск ракети-носія Falcon 9 із 143 супутниками.
Про це оголосили у суботу, 23 січня, під час прямої трансляції на сайті SpaceX. Причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.
Старт запуску у рамках місії Transporter-1 планувався із космодрому на мисі Канаверал, що у штаті Флорида (США) після 9.40 за часом Східного узбережжя США (о 16.40 за київським часом).
— Погода здається трохи несприятливою для нашого поточного часу вильоту, – сказав керівник виробництва SpaceX Енді Тран приблизно за сім хвилин до запуску.
Диспетчер під час трансляції зазначив, що найімовірніше запуск Falcon 9 відбудеться у неділю, 24 січня, о 10.00 за місцевим часом (16.00 за київським часом).
На борту ракети-носія знаходиться 143 комерційні та державні супутники, зокрема мікросупутники CubeSat та десять власних супутників Starlink, що призначені для забезпечення доступу до інтернету.
SpaceX планує спустити відпрацьовану першу щабель носія після відділення на автоматичну морську платформу Of Course I Still Love You droneship, що розташована у 533 км від стартового майданчика в Атлантиці.
У компанії відзначають, що це найбільша кількість космічних апаратів, що коли-небудь виводили на орбіту після одного запуску.
Cargo Dragon повернувся на Землю
14 січня вантажний багаторазовий космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю.
Cargo Dragon привіз близько двох тонн вантажу, зокрема результати наукових експериментів, які були проведені на МКС.
Джерело: SpaceX