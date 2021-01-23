Як безпечно зберігати свої фото в електронних хмарах

Фішинг, крадіжка даних, розшифрування конфіденційної інформації – які ще загрози підстерігають користувачів хмарних сервісів. Ми вирішили розібратися, наскільки безпечно зберігати свої файли в електронних хмарах.

Хмарні сховища стали чудовою альтернативою касетам, дискам та навіть флеш-накопичувачам. Із кожним роком дедалі більше людей зберігає свої дані на онлайн-сервісах. Це просто, зручно та доступно.

Хмарне сховище

Хмара – це ресурс, як правило обчислювальна потужність або пам’ять. Існує чимало сервісів, які можна назвати хмарним сховищем: інтернет-накопичувач, інтернет-резервні копії, розміщення файлів. Серед переваг хмарних середовищ: максимум вільного місця, надійний захист і якісне обслуговування.

Іншими словами хмарне середовище – це віртуальний простір, доступ до якого можна отримати через браузер або додаток. Фактично дані, які ви зберігаєте у таких сховищах, розташовані у центрі обробки, на сервері, жорсткому диску або іншому накопичувачі компанії, чиїми послугами ви користуєтеся.

Інформація, яка зберігається в хмарі, майже завжди зашифровується. Це ускладнює процес проникнення до ваших даних для зловмисників, але загрози існують.

Види кібератак у хмарних середовищах

Insider Attack – ризик для безпеки, який походить від цільової організації. Найчастіше нинішній або колишній співробітник чи бізнес-партнер, який має доступ до конфіденційної інформації, цілеспрямовано порушує політику безпеки сервісу зсередини та зловживає своїми повноваженнями.

Викрадення акаунту – за допомогою фішингу або інших шпигунських програм зловмисники можуть отримати доступ до облікових записів користувачів для крадіжки конфіденційної інформації.

APTs (Advanced Persistent Threat) – цільова тривала атака підвищеної складності, завдання якої – виявлення на пристрої користувача секретної, конфіденційної або будь-якої цінної інформації та використання даних в інтересах кіберзлочинців. Хакер проникає у вашу комп’ютерну мережу та проводить там багато часу, відстежуючи переміщення даних, дії основних користувачів і важливу інформацію. Зловмисники роблять все, щоб залишитися непоміченими.

Spectre & Meltdown – ці уразливості дозволяють одним програмами без дозволу і абсолютно непомітно для всіх красти інформацію у інших програм. Meltdown – мова йдеться про крадіжку даних аж у самого ядра операційної системи. Spectre – все на перший погляд простіше, оскільки атака передбачає обмін даними лише між програмами, без проникнення до ядра ОС.

Як захиститися

Захистити свої дані у хмарних середовищах можна. Основні поради з безпеки:

Використовуйте двофакторну аутентифікацію. Це різновид багатофакторної аутентифікації. Підтвердження особистості здійснюється на основі двох, непов’язаних між собою, факторів. Перший у більшості випадків – пароль чи PIN-код. Постійно завантажуйте актуальні версії програм та ОС. Не використовуйте однакові паролі для декількох облікових записів. Найчастіша помилка, якої допускаються користувачі. Заволодівши одним акаунтом, зловмисники отримають доступ одразу до декількох ваших записів з обліковими даними. Перш ніж завантажувати дані в хмару, зашифруйте їх за допомогою власного програмного забезпечення. Такий крок дасть змогу користувачам зберігати ключі шифрування самостійно (в іншому випадку ключі зберігаються у служби, відповідальної за збереження ваших файлів). Але заради відчуття цієї додаткової безпеки користувачам доведеться відмовитися від деяких функцій, наприклад можливості пошуку серед своїх хмарних файлів. Користуйтеся лише перевіреними хмарними сервісами, у безпековій гарантії яких ви впевнені.

6 популярних хмарних сервісів

Dropbox

Мінімалістичний і доступний в управлінні застосунок можна завантажувати на всі популярні платформи Windows, macOS, Linux, iOS і Android. За допомогою додатка можна завантажити файли у хмару, а потім поділитися ними з ким завгодно – рідними, друзями, колегами. Також доступними функціями є створення резервних копій, синхронізації документів, фото, відео, доступ до файлів з будь-якого пристрою.

Google Диск

Хмарний сервіс вважається одним із найпопулярніших додатків. Доступним є класичне зберігання папок, файлів, документів, сканів, а також зручний та безлімітний сервіс для зберігання фото Google Photo. Файли автоматично вивантажуються у хмару з мобільного пристрою.

Apple iCloud

Хмарний сервіс розроблено для власників гаджетів компанії Apple. Якщо у вас декілька пристроїв iPhone, iPad MacBook тощо, ви можете зберігати та синхронізувати файли, календарі, завдання та документи за допомогою застосунку. Також, як і у Google Диск, iCloud має окремий сервіс для зберігання фото. Зручна у використання і доступна медіатека, а штучний інтелект чудово справляється з групуванням фото і роликів за датою та місцем зйомки.

Microsoft OneDrive

Особисте хмарне сховище від компанії Microsoft. Додаток вміє визначати вид знімка, розрізняти об’єкти на фото, створювати альбоми та геотеги. Користувачам ОС Windows 10 хмара доступна від початку роботи з системою. Безкоштовними є 5 ГБ пам’яті, за умови підписки на Office 365 (Word, Excel, PowerPoint тощо) можна отримати додатковий 1 ТБ пам’яті у подарунок.

Adobe Creative Cloud

Вузькопрофільний сервіс, орієнтований на тих, хто не може уявити свого життя без фото та є постійним користувачем програм від Adobe. У додатку є підтримка групових бібліотек для спільної роботи з фото, сучасна галерея із ШІ, який сортує файли за типами об’єктів на фото.

FEX.NET

Український сервіс хмарного зберігання файлів. Додаток підтримує платформи Windows, MacOS, Smart TV, Android и iOS, а також веб-браузери. Платформа гарантує максимальну безпеку та збереження даних користувача. FEX має децентралізовану структуру, а інформацію надійно захищають сучасні методи шифрування. Сервери розташовані у країнах Європи. Файлообмінник також підтримує функцію передання файлів без реєстрації та входу.

Фото: DepositPhotos