В італійському місті Палермо 10-річна дівчинка загинула під час знімання відео в TikTok.
Родина підтвердила, що донька хотіла взяти участь у челленджі на витривалість.
Один із трендів TikTok передбачає, що на відео потрібно зав’язати ремінь навколо шиї і затримати дихання. Ймовірно, йдеться про #HoldYourBreatheChallange.
Без ознак життя дівчинку у ванній кімнаті виявила молодша сестра. Після госпіталізації лікарі боролися за життя дівчинки, однак врятувати її не вдалося.
Жахливий інцидент прокоментували у керівництві TikTok. Соцмережа запропонувала слідству допомогу у розслідуванні можливого підбурювання до самогубства.
Зауважимо, що у центрі безпеки додатку TikTok зазначається, що соцмережою можна користуватися лише користувачам від 13 років.
– Будь ласка, не дозволяйте дитині до 13 років використовувати наш додаток, – йдеться у повідомленні.
У зв’язку з трагедією в Італії влада до 15 лютого заблокувала неперевірені акаунти користувачів TikTok.