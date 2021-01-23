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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

В Італії через відео в TikTok загинула 10-річна дівчинка

В італійському місті Палермо 10-річна дівчинка загинула під час знімання відео в TikTok.

В Італії через відео в TikTok загинула 10-річна дівчинка

Родина підтвердила, що донька хотіла взяти участь у челленджі на витривалість.

Один із трендів TikTok передбачає, що на відео потрібно зав’язати ремінь навколо шиї і затримати дихання. Ймовірно, йдеться про #HoldYourBreatheChallange.

Без ознак життя дівчинку у ванній кімнаті виявила молодша сестра. Після госпіталізації лікарі боролися за життя дівчинки, однак врятувати її не вдалося.

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Жахливий інцидент прокоментували у керівництві TikTok. Соцмережа запропонувала слідству допомогу у розслідуванні можливого підбурювання до самогубства.

Зауважимо, що у центрі безпеки додатку TikTok зазначається, що соцмережою можна користуватися лише користувачам від 13 років.

– Будь ласка, не дозволяйте дитині до 13 років використовувати наш додаток, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з трагедією в Італії влада до 15 лютого заблокувала неперевірені акаунти користувачів TikTok.

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