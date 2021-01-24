День ангела Віталія 24 січня – привітання в листівках

День ангела 24 січня святкують чоловіки з іменем Віталій. Це ім’я походить від латинського слова vitalis, що означає життєвий.

За своєю енергетикою ім’я вельми сприятливо формує життя: у ньому досить оптимізму, м’якості, рухливості, разом з тим воно несе на собі деяку печатку відриву від дійсності.

З раннього дитинства Віталій старанний, сором’язливий, слухняний і ласкавий. Віталія часто називають “маминим синочком”, так як він не любить відриватися від матері, беззаперечно виконує всі її доручення.

Маленькому Віталію комфортно і затишно з дітьми молодше його. За м’яким характером Віталія ховається сильна особистість, що дає йому можливість бути лідером серед однолітків. Обожнює бути в гущі подій, часто стає організатором різних витівок.

З дитинства Віталій дуже пунктуальний і виконавчий, але може бути дуже запальним, особливо, якщо хтось не підтримує його точку зору.

Факти ICTV зібрали яскраві привітання з Днем ангела Віталія у листівках.

Церковні свята у лютому 2021

У православному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.

Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою.

Водночас в останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.