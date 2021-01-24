День зовнішньої розвідки України – історія, привітання в листівках та СМС

В Україні 24 січня відзначається День зовнішньої розвідки. Саме у цей день в 1919 році в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки.

Відтоді у складі Політичного департаменту Директорії УНР почав працювати відділ закордонної інформації з метою проведення розвідувальної роботи щодо активно діючих проти УНР ворогів, а також стосовно країн – потенційних супротивників.

22 листопада 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ № 381/2018 про затвердження 24 січня Днем зовнішньої розвідки України.

Цим документом вперше в історії української державності було встановлене офіційне свято українських розвідників.

Привітання в СМС

З Днем розвідника тебе!

Це свято відзначає вся країна.

Будь завжди успішний, щасливий,

І до чужої біди співчутливий.

Нехай твоє здоров’я міцніє,

Радість життя нехай не меркне.

І любов’ю зігріває нехай сім’я

І повік не залишають нехай друзі.

***

Розвіднику, тебе від душі вітаю,

У професії важливій успіхів бажаю.

Здоров’я хай буде міцним завжди,

Нехай поважає начальство тебе.

Нехай в сім’ї буде тепло і затишок,

І пам’ятай, що вдома завжди на тебе чекають.

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,

Ми вітаємо від душі,

Ти залишайся непомічений,

Справи з успіхом заверши!

Не обділить хай життя здоров’ям,

І не буде негод на шляху,

Бажаємо дружно ми, з любов’ю,

До своєї мрії бадьоріше лети!

Привітання у листівках

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