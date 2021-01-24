День зовнішньої розвідки України – історія, привітання в листівках та СМС

В Україні 24 січня відзначається День зовнішньої розвідки. Саме у цей день в 1919 році в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки.
Відтоді у складі Політичного департаменту Директорії УНР почав працювати відділ закордонної інформації з метою проведення розвідувальної роботи щодо активно діючих проти УНР ворогів, а також стосовно країн – потенційних супротивників.
22 листопада 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ № 381/2018 про затвердження 24 січня Днем зовнішньої розвідки України.
Цим документом вперше в історії української державності було встановлене офіційне свято українських розвідників.
Привітання в СМС
З Днем розвідника тебе!
Це свято відзначає вся країна.
Будь завжди успішний, щасливий,
І до чужої біди співчутливий.
Нехай твоє здоров’я міцніє,
Радість життя нехай не меркне.
І любов’ю зігріває нехай сім’я
І повік не залишають нехай друзі.
***
Розвіднику, тебе від душі вітаю,
У професії важливій успіхів бажаю.
Здоров’я хай буде міцним завжди,
Нехай поважає начальство тебе.
Нехай в сім’ї буде тепло і затишок,
І пам’ятай, що вдома завжди на тебе чекають.
***
Сьогодні свято твоє, розвіднику,
Ми вітаємо від душі,
Ти залишайся непомічений,
Справи з успіхом заверши!
Не обділить хай життя здоров’ям,
І не буде негод на шляху,
Бажаємо дружно ми, з любов’ю,
До своєї мрії бадьоріше лети!
Привітання у листівках
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