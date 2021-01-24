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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

Хмарно та з опадами: прогноз погоди в Україні на 24 січня (КАРТА)

Погода в Україні на 24 січня буде хмарною та з опадами. Оскільки морози змінилися плюсовою температурою, то на значній території України очікуються дощі.

погода

На Заході синоптики прогнозують до +8 градусів вдень, а вночі температура опуститься до нуля.

Такі ж показники на термометрі очікуються і на Півночі – максимум +7 градусів, а вночі – не нижче нуля.

На Сході України синоптики прогнозують хмарну погоду із середньою температурою від +4 до +7 градусів вдень, а вночі – до +1.

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А найтепліше в цей день буде на Півдні, де очікується до +10 градусів тепла вдень, а вночі до +3.

погода 24 січня

Прогноз погоди на лютий

За попередніми прогнозами синоптиків, у лютому 2021 року очікуються снігопади та помірні морози.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 року дивіться на Фактах ICTV.

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