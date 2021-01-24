Погода в Україні на 24 січня буде хмарною та з опадами. Оскільки морози змінилися плюсовою температурою, то на значній території України очікуються дощі.

На Заході синоптики прогнозують до +8 градусів вдень, а вночі температура опуститься до нуля.

Такі ж показники на термометрі очікуються і на Півночі – максимум +7 градусів, а вночі – не нижче нуля.

На Сході України синоптики прогнозують хмарну погоду із середньою температурою від +4 до +7 градусів вдень, а вночі – до +1.

А найтепліше в цей день буде на Півдні, де очікується до +10 градусів тепла вдень, а вночі до +3.

Прогноз погоди на лютий

За попередніми прогнозами синоптиків, у лютому 2021 року очікуються снігопади та помірні морози.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 року дивіться на Фактах ICTV.