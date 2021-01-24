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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Кращі привітання з днем Тетяни у листівках

Щороку на 25 січня випадає Тетянин день. Ця свята є покровителькою і заступницею усіх Тетян.

тетянин день

Встановлений він на честь мучениці Татіани Римської, яка була відома своєю побожністю і непохитною вірою в Ісуса Христа.

Але тоді християни піддавалися гонінням за те, що не хотіли поклонятися язичницьким богам. За свою віру загинула і свята Татіана – їй відрубали голову мечем.

За життя мучениця була дуже розумною. Тому 25 січня під час святкового богослужіння у неї просять допомоги у навчанні і гарну пам’ять.

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Календар свят на лютий 2021

Факти ICTV підготували привітання з Тетяниним днем у листівках, які подарують приємні емоції.

з днем тетяни листівки

тетянин день листівки

листівки з днем тетяни

тетянин день привітання в листівках

з днем тетяни листівки

Церковні свята у лютому

Оскільки січень вже добігає кінця, то саме час переглянути календар церковних свят на лютий 2021, щоб знати заздалегідь, коли потрібно вітати один одного.

В останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних. Зате у лютому є одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 числа.

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