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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

Міжнародний день ескімо: яке свято 24 січня

24 січня відзначають Міжнародний день освіти та Міжнародний день ескімо, а в Україні – День зовнішньої розвідки. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять преподобних Феодосіїв: Великого та Антіохійського.

24 січня

У минулому у цей день люди обкурювали будинок, щоб позбутися від хвороб, а дітей на ніч загортали у шкури тварин. Також цей день варто присвятити сім’ї та зібратися разом.

24 січня День ангела відзначають: Віталій, Володимир, Йосиф, Михайло, Стефан, Терентій, Федір, Микола, Агапій.

Народні прикмети на 24 січня:

  • Якщо у двір зайшла чужа кішка – до звісток про смерть.
  • Якою буде погода у цей день – таким буде листопад.
  • Якщо день видасться теплим – слід чекати ранньої весни.
  • Якщо хмари йдуть проти вітру, то скоро засипле снігом.
  • Якщо скавулить пес – це означає, що хтось у сім’ї захворіє.
  • Якщо до ока потрапила смітинка – людина рано втратить зір.
  • Якщо у вікно постукала пташка – отримаєте добру звістку.

Що не можна робити 24 січня:

  • не можна приймати подарунки від сторонніх осіб;
  • не можна піднімати хустинку із землі, бо можна накликати біду.

Календар свят на лютий

Місяць лютий рясніє різноманітними святами. У календарі на лютий 2021 року не має державних свят, тому українці не отримають додаткових вихідних.

Втім, у лютому майже у всьому світі відзначають одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.

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