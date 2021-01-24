SpaceX вивела на орбіту рекордну кількість супутників

Компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із рекордною кількістю супутників в рамках місії Transporter-1.

Загалом на борту ракеті знаходилися 143 супутники: 133 комерційних і державних супутника, а також 10 апаратів Starlink

До речі, це наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики. Загальна маса апаратів від 30 клієнтів SpaceX – понад п’ять тонн.

Cargo Dragon повернувся на Землю

14 січня вантажний багаторазовий космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю.

Cargo Dragon привіз близько двох тонн вантажу, зокрема результати наукових експериментів, які були проведені на МКС.