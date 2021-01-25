День Тетяни 2021: привітання в картинках

День Тетяни, або як його ще називають Тетянин день, святкують 25 січня. Цього року свято припадає на понеділок.

У цей день християни вшановують пам’ять великомучениці Тетяни. Її вважали покровителькою студентів, тому у цей час також заведено відзначати День студента.

Також 25 січня святкують День ангела усі жінки з іменем Тетяна. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Тетяни, щоб ви могли потішити близьких вам жінок і дівчат.

Привітання з Днем Тетяни у картинках

Календар церковних свят на лютий 2021

Останній місяць зими має чимало важливих церковних свят. Одне з найважливіших у лютому – Стрітення Господнє (15 лютого), на 22 лютого припадає мученика Никифора, а 26 лютого – священномучеників Василя і Гавриїла.

Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021, щоб не проґавити важливої дати.