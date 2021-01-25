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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Найкращі привітання з Днем Тетяни у СМС

Тетянин день відзначають 25 січня, цьогоріч це понеділок. Дата святкування приурочена до вшанування святої мучениці Татіани Римської, яка жила у ІІ-ІІІ століттях.

Дівчина, студентка, людина, - фото пекселс

Якщо у вас є знайомі з іменем Тетяна, не забудьте привітати їх з іменинами.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Тетяниним днем.

*****

Тетяно, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!

*****

З днем Тетяни ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті!

*****

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!

*****

Для букви Т лиш серце б’ється,
Для букви А лиш кров кипить,
Для букви Н лиш серце ниє,
Для букви Я душа болить!

*****

З днем Ангела я вітаю,
Таню моя мила!
Хай Свята тобі дарує
Білосніжні крила!

Народні прикмети на Тетянин день

Народні прикмети та забобони в Тетянин день, 25 січня, – правдиві, особливо для тих, хто в цей день народився.

У Тетянин день можна загадувати бажання. Для цього слід знайти якусь високу місцину й, дивлячись на сонце, щиро попросити бажаного.

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