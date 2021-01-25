Нова лінійка смартфонів від Samsung не підтримуватиме функції безшовного оновлення. У всіх трьох моделях Galaxy S21, S21 + і S21 Ultra недоступна ця функція. Вона дає змогу оновлювати системне ПЗ без необхідності переривати використання смартфона.

Алгоритм роботи безшовних оновлень:

Спершу оновлення потрапляє в розділ на накопичувачі, окремому від того, який встановлено зараз.

Після завантаження користувач отримує сповіщення про перезавантаження.

Згодом, коли телефон ввімкнеться, нова версія ПЗ буде встановлена. Ймовірність пошкодження даних та інших збоїв є мінімальною.

Компанія Google надала змогу самостійно вирішувати чи встановлювати функцію таких оновлень у моделях на базі Android 11.

Samsung S21

Цього місяця компанія Samsung представила новий флагман під час презентації Galaxy Unpacked. Samsung S21 Ultra став першим представником Galaxy S, який буде підтримувати стилус S Pen. Раніше він міг працювати лише з серією Galaxy Note. Детальніше про характеристики та ціни на новий флагман читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: XDA Developers