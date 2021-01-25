Згідно з прогнозами Укгідрометцентру, погода в Україні в лютому буде теплішою, ніж зазвичай.

Зокрема, середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла. Це на 1,5-2,0° вище, ніж середні багаторічні значення.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 25-58 мм. Більше снігу буде у гірських районах Закарпатської області та горах Криму – до 73-110 мм в межах середніх багаторічних значень.

Про теплий лютий в Україні свідчить і те, що зазвичай середня місячна температура повітря становить 0-5° морозу, а абсолютний мінімум – 27-39° морозу.

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Загалом синоптики прогнозують, що погода взимку 2021 очікується тепліша, ніж зазвичай. Відлиги, невеликі морози, крижані дощі змінюватимуть одне одного.

Однак, згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, очікується, що погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.