День ангела Тетяни святкують кілька разів на рік, зокрема 25 січня. Ім’я Тетяна має давньогрецьке походження і перекладається як засновниця.
Володарки цього імені мають щиру вдачу та готові прийти на допомогу.
Водночас, Тетяни завжди досить емоційні, тому можуть постояти не тільки за себе, а ще й за своїх близьких. Вони практичні, принципові і намагаються бути лідерами.
Святою заступницею усіх дівчат і жінок з цим іменем є давньоримська великомучениця Тетяна.
Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках з днем ангела Тетяни.
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
***
З Днем Тетяниним сердечно
Привітати тебе хочу,
Хай небесні тобі сили
Радість та любов пророчать.
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В День Тетяни побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!
Календар православних свят на 2021 рік
У календарі православних свят на 2021 рік налічується багато важливих дат, зокрема Світле Христове Воскресіння, Великдень, Трійця.
Докладний календар православних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.