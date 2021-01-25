Віряни 25 січня вшановують пам’ять святої мучениці Тетяни. Вона жила у II-III століттях в Римі. Її батьки були християнами. Коли Тетяна стала повнолітньою, то відмовилася виходити заміж і вирішила присвятити своє життя церкві. Дівчина у пості та молитві доглядала за хворими, допомагала незаможним і нужденним християнам.

Під час чергових гонінь християн, язичники схопили Тетяну. Вони знущалися над дівчиною та змушували та поклонитися статуї язичницького бога Аполлона.

Проте вона вистояла та відмовилася від поклоніння. Коли язичники зрозуміли, що їх катування не зможуть змусити Тетяну відректися від християнства, то їй відрубали голову мечем.

Іменини: Ілля, Петро, Тетяна, Макар.

Народні прикмети на 25 січня:

Якщо в Тетянин день хліб добре піднімався, то у господарів буде успішний і щасливий рік.

Однак, якщо хліб потріскається, то на вас чекають серйозні випробування.

Якщо у цей день буде вітер і завірюха, то рік буде неврожайним.

Якщо в цей день ранок сонячний, то і весна буде ранньою.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Що не можна робити в цей день:

У цей день не можна лаяти і сваритися.

Також не можна відмовляти у проханнях.

Заборонено займатися прибиранням та іншими домашніми справами.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.