Погода на 25 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні в понеділок, 25 січня, синоптики прогнозують сильні дощі.

У західних регіонах очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура вдень 0°…5°, вночі 0°…3°.

На Півночі та Сході України пройдуть дощі. Вдень 4°…5°, вночі 1°…4°.

У центральних областях синоптики прогнозують опади. Стовпчики термометрів вдень покажуть 6°…9°, вночі 3°…5°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить теплої погоди, хоч і з дощами. Повітря вдень прогріється до 10°, а вночі до 5°.

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.