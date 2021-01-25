PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 25 січня (КАРТА)

В Україні в понеділок, 25 січня, синоптики прогнозують сильні дощі.

pogoda

У західних регіонах очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Температура вдень 0°…5°, вночі 0°…3°.

На Півночі та Сході України пройдуть дощі. Вдень 4°…5°, вночі 1°…4°.

У центральних областях синоптики прогнозують опади. Стовпчики термометрів вдень покажуть 6°…9°, вночі 3°…5°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить теплої погоди, хоч і з дощами. Повітря вдень прогріється до 10°, а вночі до 5°.

Погода на 25 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Читайте
Запахне весною: синоптик прогнозує різке потепління

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка