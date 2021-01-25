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Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Як обрати wi-fi роутер

Як обрати wi-fi роутер

Сьогодні Wi-Fi роутер є невід’ємною частиною квартири жителів мегаполісу. Нарівні з провідними аналогами, він виконує своє головне завдання – поширення інтернету. Головна відмінність полягає в тому, що завдяки роутеру можна легко та зручно отримати бездротовий доступ до інтернету з будь-якого пристрою у вашій квартирі.

Сьогодні в магазинах представлені роутери різних брендів, як-от: TP-Link, D-Link, ASUS, Xiaomi та ZyXEL Keenetic. Із такою кількістю варіантів, вибір роутера може стати непростим завданням.

Факти ICTV розкажуть, на які параметри варто звернути увагу та як правильно вибрати Wi-Fi роутер для вашого будинку.

Дізнайтеся вимоги провайдера до маршрутизатора

Для того, щоб дізнатися вимоги провайдера до маршрутизатора, є  два способи:

  • Подзвонити у підтримку провайдера;
  • зайти на сайт провайдера і самостійно знайти там інструкції з налаштування обладнання.

Основні критерії вибору роутера

Під час вибору роутера слід звернути увагу на три основні характеристики:

  • швидкість;
  • частота;
  • радіус охоплення.

Якщо вам просто потрібен інструмент для роздачі Wi-Fi для телефона чи ноутбука, то вам підійде стандартний роутер із двома антенами та невеликою площею покриття.

Сьогодні в магазинах представлені роутери різних брендів. Для такого варіанту викориcтання підійдуть роутери компанії TP-Link.

Середня ціна для таких роутерів складає одну тисячу гривень.

Якщо роутер необхідний для підключення одразу всієї побутової техніки, як-от телевізор, консоль або принтер, то вам необхідно звернути увагу на більш потужні моделі, наприклад, з великою кількістю потужних антен або ж дводіапазонні роутери.

Ціна для таких роутерів складає в середньому 3 5 тисяч гривень.

Дводіапазонний роутер та його переваги

Дводіапазонний роутер працює за принципом звичайного маршрутизатора. Головна особливість такого роутера полягає в тому, що він може транслювати одразу дві Wi-Fi мережі. Багато побутової техніки працює на частоті 2.4 ГГц, і роутер не є винятком.

Це може формувати перешкоди в роботі техніки у квартирі. Дводіапазонний роутер може роздавати Wi-Fi на стандартній частоті 2.4ГГц, але так само він може транслювати мережу на частоті 5ГГц.

Таким чином, завдяки використанню дводіапазонного роутера можна забезпечити стабільну роботу Wi-Fi з’єднання та отримати більш високу швидкість інтернету через Wi-Fi.

Ціна таких маршрутизаторів залежить від моделі. В середньому дводіапазонні роутери коштують від 1 500 до 3 тисяч гривень.

Спосіб підключення до інтернету типу WAN

Порт WAN – мережевий кабель, завдяки якому роутер отримує доступ до інтернету. Цей порт є в кожному роутері, і його тип повинен бути сумісний з типом підключення, що надає провайдер.

Зазвичай вони підтримують два варіанти з’єднання з інтернетом:

  • DSL – для з’єднання з телефонною лінією за допомогою модему;
  • Ethernet – найпоширеніший інтерфейс для підключення роутера безпосередньо до кабелю провайдера.

За такого способу підключення до інтернету ваш провайдер прокладає в будинок звичайний мережевий кабель, який необхідно безпосередньо під’єднати до роутера.

Швидкість WAN- та LAN-портів

Кожен маршрутизатор має певний індекс швидкості Wi-Fi мережі.

Стандартна швидкість портів LAN і WAN – до 100 Мбіт / с, в удосконалених роутерах може досягати до 1000 Мбіт / с.

В основному швидкість обміну даними залежить від типу LAN-портів. Саме вони й створюють локальну мережу. Таких типів два:

  • Fast Ethernet забезпечує швидкість до 100 Мбіт / с.
  • Gigabit Ethernet до 1 Гбіт / с.

Кількість антен на Wi-Fi роутері

Швидкість бездротової мережі безпосередньо залежить від кількості антен на Wi-Fi роутері.

Гранична швидкість Wi-Fi в стандарті 802.11n для моделі з однією антеною становить 150 Мбіт / с. З двома антенами вона складатиме вже 300 Мбіт / с, а з трьома 450 Мбіт / с.

Таким чином, за великої кількості антен на вашому роутері швидкість бездротової мережі буде збільшуватися.

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