Як обрати wi-fi роутер

Дізнайтеся вимоги провайдера до маршрутизатора
Для того, щоб дізнатися вимоги провайдера до маршрутизатора, є два способи:
- Подзвонити у підтримку провайдера;
- зайти на сайт провайдера і самостійно знайти там інструкції з налаштування обладнання.
Основні критерії вибору роутера
Під час вибору роутера слід звернути увагу на три основні характеристики:
- швидкість;
- частота;
- радіус охоплення.
Якщо вам просто потрібен інструмент для роздачі Wi-Fi для телефона чи ноутбука, то вам підійде стандартний роутер із двома антенами та невеликою площею покриття.
Сьогодні в магазинах представлені роутери різних брендів. Для такого варіанту викориcтання підійдуть роутери компанії TP-Link.
Середня ціна для таких роутерів складає одну тисячу гривень.
Якщо роутер необхідний для підключення одразу всієї побутової техніки, як-от телевізор, консоль або принтер, то вам необхідно звернути увагу на більш потужні моделі, наприклад, з великою кількістю потужних антен або ж дводіапазонні роутери.
Ціна для таких роутерів складає в середньому 3 – 5 тисяч гривень.
Дводіапазонний роутер та його переваги
Дводіапазонний роутер працює за принципом звичайного маршрутизатора. Головна особливість такого роутера полягає в тому, що він може транслювати одразу дві Wi-Fi мережі. Багато побутової техніки працює на частоті 2.4 ГГц, і роутер не є винятком.
Це може формувати перешкоди в роботі техніки у квартирі. Дводіапазонний роутер може роздавати Wi-Fi на стандартній частоті 2.4ГГц, але так само він може транслювати мережу на частоті 5ГГц.
Таким чином, завдяки використанню дводіапазонного роутера можна забезпечити стабільну роботу Wi-Fi з’єднання та отримати більш високу швидкість інтернету через Wi-Fi.
Ціна таких маршрутизаторів залежить від моделі. В середньому дводіапазонні роутери коштують від 1 500 до 3 тисяч гривень.
Спосіб підключення до інтернету типу WAN
Порт WAN – мережевий кабель, завдяки якому роутер отримує доступ до інтернету. Цей порт є в кожному роутері, і його тип повинен бути сумісний з типом підключення, що надає провайдер.
Зазвичай вони підтримують два варіанти з’єднання з інтернетом:
- DSL – для з’єднання з телефонною лінією за допомогою модему;
- Ethernet – найпоширеніший інтерфейс для підключення роутера безпосередньо до кабелю провайдера.
За такого способу підключення до інтернету ваш провайдер прокладає в будинок звичайний мережевий кабель, який необхідно безпосередньо під’єднати до роутера.
Швидкість WAN- та LAN-портів
Кожен маршрутизатор має певний індекс швидкості Wi-Fi мережі.
Стандартна швидкість портів LAN і WAN – до 100 Мбіт / с, в удосконалених роутерах може досягати до 1000 Мбіт / с.
В основному швидкість обміну даними залежить від типу LAN-портів. Саме вони й створюють локальну мережу. Таких типів два:
- Fast Ethernet забезпечує швидкість до 100 Мбіт / с.
- Gigabit Ethernet – до 1 Гбіт / с.
Кількість антен на Wi-Fi роутері
Швидкість бездротової мережі безпосередньо залежить від кількості антен на Wi-Fi роутері.
Гранична швидкість Wi-Fi в стандарті 802.11n для моделі з однією антеною становить 150 Мбіт / с. З двома антенами вона складатиме вже 300 Мбіт / с, а з трьома – 450 Мбіт / с.
Таким чином, за великої кількості антен на вашому роутері швидкість бездротової мережі буде збільшуватися.