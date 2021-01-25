Як обрати wi-fi роутер

Сьогодні Wi-Fi роутер є невід’ємною частиною квартири жителів мегаполісу. Нарівні з провідними аналогами, він виконує своє головне завдання – поширення інтернету. Головна відмінність полягає в тому, що завдяки роутеру можна легко та зручно отримати бездротовий доступ до інтернету з будь-якого пристрою у вашій квартирі.

Сьогодні в магазинах представлені роутери різних брендів, як-от: TP-Link, D-Link, ASUS, Xiaomi та ZyXEL Keenetic. Із такою кількістю варіантів, вибір роутера може стати непростим завданням.

Факти ICTV розкажуть, на які параметри варто звернути увагу та як правильно вибрати Wi-Fi роутер для вашого будинку.