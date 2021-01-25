Не бійтеся взяти ананас в руки і як слід помацати. Якщо він стиглий, то буде твердим і пружним. Коли ви натиснете на його вічка, вони протиснуться і тут же повернуться на місце.

Якщо при натисканні на плоді залишаються вм’ятини, значить, він почав псуватися. І навпаки – якщо ви відчуваєте, що плід занадто твердий, значить, він ще не дозрів.

Якщо ананас занадто легкий, це може свідчити про те, що він вже псується. Він міг просто залежатися на полиці магазину та почати сохнути, а значить і втрачати вагу. В такому випадку краще не ризикувати та пошукати інший фрукт.

До речі, визначити якість ананаса можна, злегка постукавши по ньому, як це роблять із кавуном. Глухий і порожній звук говорить про перезрілу та висохлу м’якіть фрукта.