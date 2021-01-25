Як обрати зволожувач повітря

Які бувають типи зволожувачів повітря?
Існує три типи зволожувачів повітря:
- традиційні;
- парові;
- ультразвукові.
Які особливості традиційних зволожувачів повітря?
Традиційні зволожувачі повітря збільшують вологість за допомогою холодного пару, який утворює пристрій, та спеціальним вентилятором випускає назовні. Вони дешеві, витрачають мало енергії та безпечні для організму.
Які особливості парових зволожувачів повітря?
Парові зволожувачі повітря працюють за принципом електрочайника. Вони нагрівають воду та утворюють гарячу пару, яка піднімається вгору та опускається дрібними крапельками на поверхні. Вони підвищують вологість у приміщенні доволі швидко й ефективно. Але можуть бути небезпечними – гаряча пара при близькому контакті зі шкірою може викликати опіки.
Які особливості ультразвукових зволожувачів повітря?
Принцип роботи таких зволожувачів полягає у тому, що прилад перетворює воду в туман за допомогою ультразвукових вібрацій. А вентилятор розносить його вже по кімнаті. Проте у них є значний недолік – прилад не здатний очищувати воду і може виробити шкідливий пил та солі.
Які бувають зволожувачі за типом керування?
За типом керування зволожувачі повітря поділяють на:
- електронні;
- механічні;
- сенсорні.
На ці ознаки ви можете орієнтуватися тільки заради свого комфорту. Проте зазвичай від типу керування залежить ціна та функціонал приладу.
Які бувають зволожувачі повітря за площею покриття?
За площею покриття зволожувачі бувають:
- кімнатні;
- для великих приміщень;
- дорожні або портативні.
Площа покриття є дуже важливою ознакою. І кожен тип потрібно добирати під певне приміщення. Тобто якщо ви візьмете портативний зволожувач та поставите його у кімнаті, то є велика ймовірність, що прилад не зможе збільшити вологість повітря до належного рівня.
Наскільки шумним має бути зволожувач повітря?
Прилад не має створювати дискомфорту для вас та бути надто шумним. Проте пам’ятайте, що невелике булькання є нормою для зволожувачів повітря.
Додаткові функції, на які варто звернути увагу?
Окрім звичайного утворення пари чи туману, зволожувачі можуть очищувати, охолоджувати та нагрівати повітря. Туди можна додавати аромаолії. Він сам може мати вбудовані ароматичні властивості. Але тут важливо звертати увагу на те, чи не викличе це алергії.
Також зволожувачі повітря можуть мати підсвітку та виконувати функцію нічника. Самостійно визначати рівень вологості повітря та збільшувати його за потреби.
Дизайн зволожувача повітря можете обирати на свій смак, проте він не має викликати дискомфорту та заважати вам жити звичним життям.
Як підтримувати у належному стані зволожувач повітря?
У прилад варто заливати лише дистильовану воду. Під час вибору зволожувача повітря звертайте увагу на фільтри, чи можна їх очищувати та замінювати.
Сам пристрій слід зберігати у чистоті. Адже від цього залежить, чи не потраплять у повітря якісь шкідливі речовини та часточки.