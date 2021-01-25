У зимовий період, особливо в опалювальний сезон, необхідними та доволі популярними стають зволожувачі в приміщеннях. Адже те, що дає тепло у наших квартирах та будинках, може висушувати повітря. А це впливає на наше здоров’я та самопочуття.

Зволожувач повітря – це спеціальний кліматичний прилад, призначений передусім для підвищення вологості у приміщенні. Факти ICTV зібрали для вас найосновніші поради, як обрати зволожувач повітря.