День ангела Ніни 2021: привітання та значення імені

27 січня всі жінки з іменем Ніна святкують День ангела.
На початку IV століття Ніна прийшла з Палестини до Іверії (колишня назва Грузії, – Ред.) шукати ризи Господні. Жінка несла в руках хрест із виноградної лози, який їй дала сама Діва Марія.
Молитви святої Ніни допомогли бездітній сім’ї садівника, у якого вона зупинилася, дочекатися первістка.
Із її допомогою в День Преображення Господнього язичницькі ідоли впали з гори, одужала грузинська цариця Нана та прозрів цар Міріан.
Через тридцять років подвижництва, 27 січня 335 року, свята Ніна померла. З тих пір її шанують як покровительку Грузії.
Значення імені Ніна
У латинській мові Ніна має значення велична, у грецькій та мові стародавніх шумерів – пані, в арабській – корисна, у грузинській – ласкава, на івриті – правнучка, в іспанській – дівчинка.
Усі названі цим іменем енергійні та працелюбні.
Ніни не літають у хмарах та не мріють про недосяжне. Вони тверезо оцінюють свої сили та знають, чого чекати від життя. З одного боку, це допомагає Нінам наполегливо досягати бажаного, а з іншого – робить їх самолюбними та гордими.
Жінки з іменем Ніна – дуже добрі та чуйні, ніколи не відмовляють у допомозі. Часто цим можуть зловживати люди. Із віком Ніна вчиться відчувати наміри людей, завдяки чому може вирахувати, хто прагне скористатися її добротою.
Дівчата з цим іменем завжди намагаються дотримуватись своїх принципів, але й не нав’язують їх іншим.
Факти ICTV підготували для вас привітання з Днем ангела Ніни. Скориставшись ними, ви зробите свято іменинниць особливим.
Привітання з Днем ангела Ніни в прозі
Ніночко, зі святом! Зичу завжди відчувати підтримку твого ангела! Хай він буде поряд щомиті! Здоров’я міцного, лише гарного настрою, успіхів у всіх починаннях та здійснення всіх бажань!
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Люба Ніно, з Днем ангела тебе вітаю! Нехай твоя свята заступниця завжди оберігає тебе! Бажаю тобі енергії, здоров’я, усмішок, достатку, любові, затишку та гармонії у всьому!
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Ніно, із Днем ангела тебе, дорога! Від усього серця зичу, щоб усі добрі слова та вітання, які отримаєш сьогодні, обов’язково здійснились! Хай ангел-охоронець завжди буде поряд, щоб ти завжди могла покластись на нього! Ти варта в цьому житті лише найкращого, і я щиро тобі цього бажаю!
Привітання з Днем ангела Ніни в СМС
Вітаю тебе, Ніно,
З іменинами твоїми.
Будь здоровою й коханою,
Будь красивою й щасливою.
Найкоштовніших тобі прикрас,
І життя тобі без бід й образ!
*****
Із Днем святої Ніни тебе я вітаю,
Щастя й здоров’я міцного бажаю,
Нехай свята Ніна завжди допоможе,
Від біди позбавить, радість примножить!
Адже у вас обох сьогодні іменини,
Ще раз вітаю я тебе з Днем Ніни!
* * *
Царська велич в імені твоєму,
Відзначаєш іменини ти січневого дня,
Бажаємо тобі, Ніно, здоров’я й любові,
Нехай радістю і щастям наповняться дні,
Нехай віра в найкраще душу окриляє,
І нехай свята Ніна тебе оберігає!
* * *
Бажаємо нашій Ніні
Прекрасно справити іменини.
У колі друзів і близьких бути
І життя щасливе прожити!
Нехай кожен день приносить сміх,
У всіх справах нехай чекає успіх,
Щоб душа співала
й всіх навколо звеселяла!
Привітання з Днем ангела Ніни в листівках
Календар державних свят на 2021 рік
У 2021 році українці працюватимуть 250 днів, а відпочиватимуть – 115. У календарі державних свят на 2021 рік буде понад десяток офіційних святкових днів.
Із календарем державних свят на 2021 рік можна ознайомитись у матеріалі Фактів ICTV.