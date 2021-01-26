День святого Валентина – коли святкують та історія

День святого Валентина або День закоханих щорічно відзначають 14 лютого. Це свято є міжнародним, тому закохані пари в усьому світі цього дня дарують одне одному подарунки.

Свято не відзначають на державному рівні, тому вихідного у цей день не передбачено.

У 2021 році День святого Валентина припадає на неділю, а локдаун вже не діятиме, тому українці зможуть відсвяткувати День закоханих повноцінно.

Історія Дня святого Валентина

Існує дві версії започаткування свята. Одна з них розповідає, що День святого Валентина названо на честь священника Валентина, який жив у Римській імперії за часів Клавдія ІІ Готського. Тоді імператор заборонив укладати шлюби солдатам, оскільки, на думку Клавдія, ті заважали їм воювати. Священник Валентин таємно взявся вінчати солдат із коханими, за що і потрапив до в’язниці.

Там він закохався в доньку охоронця і напередодні своєї страти, 14 лютого, написав їй листа із зізнанням.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

За іншою версією Валентин був цілителем, який лікував людей від усіх недуг. Саме через свій дар він потрапив до в’язниці, де один із охоронці попросив Валентина зцілити його доньку. Після того як дівчина одужала, вона закохалась у цілителя, а він у неї. І вдень своєї страти, 14 лютого, листом він повідомив їй про своє кохання.

Саме з листа Валентина із зізнанням у коханні на День закоханих пішла традиція дарувати листівки, які називають валентинками. А у 496 році папа римський Геласій I оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

У Європі День святого Валентина почали святкувати з XIIІ століття, у США з 1777 року. В Україні День закоханих – доволі нове свято, проте дуже популярне.

Цього дня дарують валентинки із зізнаннями в коханні своїм другим половинкам та приємні дарунки.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 нараховується 14 визначних дат. Найголовніші з них – День святого Валентина (14 лютого), Стрітення Господнє (15 лютого).