Мінцифри запустить цифрові новинки у Дії. Електронний підпис, реєстрація бізнесу, податкові послуги онлайн – ці та багато інших послуг стануть доступними у смартфонах українців уже у квітні.

Що нового? ⠀

Дія ID. Кожен зможе отримати електронний підпис за декілька кліків. Підпис дасть змогу отримувати адміністративні та фінансові послуги онлайн. Зміна місця реєстрації онлайн (найпопулярніша послуга в Україні, за словами міністра цифрової трансформації). Наприкінці 2020 року було ухвалено постанову на набуття чинності проекту з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі в рамках експерименту. Будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3. Автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Електронний лікарняний. Тепер лікарняний можна буде отримати в електронному форматі. Податкові онлайн-послуги. Кабінет платника податків тепер у застосунку Дія.

– І це не все. Не все ж одразу розкривати, – прокоментував Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Держава і я

Презентація бренду й концепції додатку відбулася 27 вересня 2019 року в Києві. Тоді Дія – Держава і Я – анонсували як портал, що зможе зібрати в одному електронному вікні всі державні послуги громадянам і бізнесу. Відтоді розробники встигли випустити оновлення – Дія 2.0, яке за перші десять днів встановили понад мільйон користувачів.

Джерело: FEDOROV