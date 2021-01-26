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Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Електронний підпис, кабінет платника податків: Мінцифри готує велике оновлення Дії

Мінцифри запустить цифрові новинки у Дії. Електронний підпис, реєстрація бізнесу, податкові послуги онлайн – ці та багато інших послуг стануть доступними у смартфонах українців уже у квітні.

Електронний підпис, кабінет платника податків: Мінцифри готує велике оновлення Дії

Що нового? ⠀

  1. Дія ID. Кожен зможе отримати електронний підпис за декілька кліків. Підпис дасть змогу отримувати адміністративні та фінансові послуги онлайн.
  2. Зміна місця реєстрації онлайн (найпопулярніша послуга в Україні, за словами міністра цифрової трансформації). Наприкінці 2020 року було ухвалено постанову на набуття чинності проекту з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі в рамках експерименту.
  3. Будівельні онлайн-послуги — початок виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3.
  4. Автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн.
  5. Електронний лікарняний. Тепер лікарняний можна буде отримати в електронному форматі.
  6. Податкові онлайн-послуги. Кабінет платника податків тепер у застосунку Дія.

– І це не все. Не все ж одразу розкривати, – прокоментував Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Держава і я

Презентація бренду й концепції додатку відбулася 27 вересня 2019 року в Києві. Тоді Дія – Держава і Я – анонсували як портал, що зможе зібрати в одному електронному вікні всі державні послуги громадянам і бізнесу. Відтоді розробники встигли випустити оновлення – Дія 2.0, яке за перші десять днів встановили понад мільйон користувачів.

Джерело: FEDOROV

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