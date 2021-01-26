Chrome відтепер ігноруватиме сповіщення під час демонстрації екрана. Незабаром функція стане доступною для всіх облікових записів, але є можливість за бажанням ввімкнути вручну вже зараз.

Майже кожен опинявся у ситуації, коли дратівливе або навіть приватне сповіщення Chrome відволікало його та колег від презентації під час відео-дзвінку. Браузер вирішив цю проблему.

Раніше Google уже прибрав сповіщення під час демонстрації в Google Meet.

Читайте Як змінити мову браузера Google Chrome

Оновлення розповсюджується серед користувачів Google і має охопити практично всіх протягом найближчих трьох днів. Якщо ви вже хочете спробувати функцію, то можете зробити за посиланням – chrome://flags/#mute-notifications-during-screen-share.

Суть функції дуже проста: браузер просто приховає вміст вхідних сповіщень Chrome та Google Chat, якщо таке з’явиться під час спільного використання екрана.

Ви зможете бачити, звідки прийшло сповіщення, але вміст повідомлень буде приховано. Коли ви закінчите презентацію, відображатимуться усі приховані сповіщення.

– Краща конфіденційність під час спільного використання екрана за допомогою приглушених веб-сповіщень, – обіцяють у Google.

Для цієї функції немає адміністративного контролю. Сповіщення, які будуть приховуватися, включають в себе повідомлення з чату Google, електронної пошти та інших сторонніх веб-сайтів.

Як заблокувати сповіщення з усіх сайтів Спершу відкрийте нову вкладку Chrome на комп’ютері. Справ угорі натисніть значок , оберіть Налаштування. Відшукайте розділ Конфіденційність і безпека та натисніть Налаштування сайту. Оберіть кнопку Сповіщення. Тепер можете заблокувати сповіщення. Історія пошукових запитів у Google

Запити в Google можуть бути конфіденційними та особистими. Історію цих запитів використовувують сервіси для збору даних. Якщо ви не хочете, аби інформація потрапила в сторонні руки, треба час від часу видаляти пошукові запити в системі.

Як безпечно видалити історію пошуку в Google, читайте в матеріалі Фактів ICTV,

Джерело: Google