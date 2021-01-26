Смартфони лінійки iPhone 12, а також прилади з’єднання та зарядки містять елементи, які можуть перешкоджати роботі медичних пристроїв та кардіостимуляторів.

Про це попередила клієнтів американська компанія Apple.

– iPhone 12 містить магніти, а також компоненти й радіопередавачі, що випромінюють електромагнітні поля. Ці магніти та електромагнітні поля можуть заважати роботі медичних пристроїв, – заявили в компанії.

Також у заяві зазначили, що медичні пристрої, зокрема імплантовані кардіостимулятори та дефібрилятори, можуть містити датчики, які реагують на магніти й радіо під час тісного контакту.

Apple рекомендує тримати iPhone і аксесуари MagSafe на безпечній відстані від пристрою (понад 6 дюймів/15 см одне від одного або понад 12 дюймів/30 см на бездротовій зарядці).

– Хоча всі моделі в лінійці iPhone 12 містять більше магнітів, ніж попередні, не очікується, що вони становлять більший ризик магнітних перешкод для медичних пристроїв, – додали в компанії.

iPhone 12

20 листопада в Україні розпочався продаж iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 mini коштує 22 999 грн, а от ціни iPhone 12 Pro Max починаються від 41 999 грн за версію на 128 ГБ пам’яті.

Джерело: Apple