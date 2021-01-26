Щорічно 26 січня всі країни відзначають Міжнародний день митника. Це професійне свято співробітників митних служб.
Це свято затвердили у 1983 році на честь 30-річчя від дня першого зібрання Всесвітньої митної організації (ВМО).
Зараз ВМО об’єднує 183 держави. Україна стала членом організації у 1992 році. Близько 75% держав – країни, що розвиваються.
Цей день вже 38 років нагадує громадськості про важливість митниці. 26 січня 2021 року Міжнародний день митника буде присвячений темі виходу з кризи, викликаної коронавірусом. Організація закликає підтримати різні підприємства шляхом формування системи глобального ланцюжка постачання та зміцнення співпраці.
Привітання з Міжнародним днем митника
Працівники митниці – люди особливі,
Хоч душі їхні ніжні та вразливі:
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
То митник наполегливо працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Митник почне вантаж перевіряти.
Та радий він! Бо до усього звиклий
Відповідальний працівник – митник!
***
Службу державний митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, у вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
***
Межа наша на замку!
Митниця пильнує спокій України,
Щоб завжди тобі й мені
Товар хороший привозили!
І нехай робота буде як відрада
І чекає вас найкраща нагорода!
***
Зі святом, митники!
Ця праця нелегка!
Але контрабандисти повз не пройдуть!
Знаємо: тільки за законом можуть бути завезені
Іноземні товари у рубежі рідної країни!
І за межі батьківщини не пронести корсарам
Законом заборонені до вивозу товари!
***
З професійним святом сьогодні митників вітаємо,
успіхів в нелегкій праці вам усім бажаємо,
З вами наш кордон захищений від контрабандистів,
А казна держави повниться від справ ваших митних,
Від неякісних продуктів ви нас бережете,
Імідж неньки України завжди стережете.
Тож удачі вам в роботі, горіння й натхнення,
Від людей поваги вам, від долі – везіння!
***
На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п’ятірку!
***
Служити на митниці – нелегка справа,
Дивитися потрібно пильно, дозор нести сміливо.
Адже зовні подивишся – ось ніби турист,
Перевіриш, як слід – контрабандист.
Сьогодні ваше свято, ми вас вітаємо,
Любові вам, терпіння і щастя бажаємо,
Щоб ваша праця нелегкий завжди був у пошані,
Адже вкрай важливу службу ви несете.
Свята у лютому 2021
У лютому 2021 року у календарі свят буде багато святкових дат. Наприклад, 14 лютого у світі відзначатимуть День Святого Валентина. У цей день важливо приділити увагу своїм коханим.
Також 19 лютого розпочнеться Великий піст. А з 24 лютого на території України відзначатимуть Масляну.