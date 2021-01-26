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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Міжнародний день митника 2021: найкращі привітання у віршах та СМС

Щорічно 26 січня всі країни відзначають Міжнародний день митника. Це професійне свято співробітників митних служб.

Міжнародний день митника 2021: найкращі привітання у віршах та СМС

Це свято затвердили у 1983 році на честь 30-річчя від дня першого зібрання Всесвітньої митної організації (ВМО).

Зараз ВМО об’єднує 183 держави. Україна стала членом організації у 1992 році. Близько 75% держав – країни, що розвиваються.

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Цей день вже 38 років нагадує громадськості про важливість митниці. 26 січня 2021 року Міжнародний день митника буде присвячений темі виходу з кризи, викликаної коронавірусом. Організація закликає підтримати різні підприємства шляхом формування системи глобального ланцюжка постачання та зміцнення співпраці.

Привітання з Міжнародним днем митника

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні та вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

То митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантаж перевіряти.

Та радий він! Бо до усього звиклий

Відповідальний працівник – митник!

***

Службу державний митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, у вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

***

Межа наша на замку!

Митниця пильнує спокій України,

Щоб завжди тобі й мені

Товар хороший привозили!

І нехай робота буде як відрада

І чекає вас найкраща нагорода!

***

Зі святом, митники!

Ця праця нелегка!

Але контрабандисти повз не пройдуть!

Знаємо: тільки за законом можуть бути завезені

Іноземні товари у рубежі рідної країни!

І за межі батьківщини не пронести корсарам

Законом заборонені до вивозу товари!

***

З професійним святом сьогодні митників вітаємо,

успіхів в нелегкій праці вам усім бажаємо,

З вами наш кордон захищений від контрабандистів,

А казна держави повниться від справ ваших митних,

Від неякісних продуктів ви нас бережете,

Імідж неньки України завжди стережете.

Тож удачі вам в роботі, горіння й натхнення,

Від людей поваги вам, від долі – везіння!

***

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п’ятірку!

***

Служити на митниці – нелегка справа,
Дивитися потрібно пильно, дозор нести сміливо.
Адже зовні подивишся – ось ніби турист,
Перевіриш, як слід – контрабандист.

Сьогодні ваше свято, ми вас вітаємо,
Любові вам, терпіння і щастя бажаємо,
Щоб ваша праця нелегкий завжди був у пошані,
Адже вкрай важливу службу ви несете.

Свята у лютому 2021

У лютому 2021 року у календарі свят буде багато святкових дат. Наприклад, 14 лютого у світі відзначатимуть День Святого Валентина. У цей день важливо приділити увагу своїм коханим.

Також 19 лютого розпочнеться Великий піст. А з 24 лютого на території України відзначатимуть Масляну.

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