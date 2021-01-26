26 січня у світі відзначають Міжнародний день митника, а віряни вшановують пам’ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських.
Святий Єрмил був дияконом міста Сингідон. За християнську віру він був засуджений на ув’язнення. Святого довго катували, але він не відрікся від віри, за що його втопили в річці Дунай.
26 січня День ангела відзначають: Петро, Юхим, Яків, Максим, Панас, Никифор, Єрмил.
Народні прикмети на 26 січня:
- Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.
- Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.
- Коло навколо місяця – до хуртовини.
- Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.
- Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.
- Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.
- Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.
- Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.
- Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.
- Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.
- Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.
Що не можна робити 26 січня:
- Сни побачені в ніч з 25 на 26 січня, а також днем 26 січня – порожні, не варто надавати їм значення.
- Хто на Ярему поруч з кішкою засне, той розум втратить. Тому не можна спати в ліжку з твариною.
- А якщо скривдити тварину, то сім років удачі не бачити.
Календар свят на лютий
Місяць лютий рясніє різноманітними святами. У календарі на лютий 2021 року не має державних свят, тому українці не отримають додаткових вихідних.
Втім, у лютому майже у всьому світі відзначають одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.