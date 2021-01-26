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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Міжнародний день митника: яке свято 26 січня

26 січня у світі відзначають Міжнародний день митника, а віряни вшановують пам’ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських.

Міжнародний день митника: яке свято 26 січня

Святий Єрмил був дияконом міста Сингідон. За християнську віру він був засуджений на ув’язнення. Святого довго катували, але він не відрікся від віри, за що його втопили в річці Дунай.

26 січня День ангела відзначають: Петро, Юхим, Яків, Максим, Панас, Никифор, Єрмил.

Народні прикмети на 26 січня:

  • Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.
  • Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.
  • Коло навколо місяця – до хуртовини.
  • Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.
  • Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.
  • Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.
  • Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.
  • Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.
  • Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.
  • Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.
  • Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.

Що не можна робити 26 січня:

  • Сни побачені в ніч з 25 на 26 січня, а також днем 26 січня – порожні, не варто надавати їм значення.
  • Хто на Ярему поруч з кішкою засне, той розум втратить. Тому не можна спати в ліжку з твариною.
  • А якщо скривдити тварину, то сім років удачі не бачити.

Календар свят на лютий

Місяць лютий рясніє різноманітними святами. У календарі на лютий 2021 року не має державних свят, тому українці не отримають додаткових вихідних.

Втім, у лютому майже у всьому світі відзначають одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.

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