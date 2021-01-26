26 січня у світі відзначають Міжнародний день митника, а віряни вшановують пам’ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських.

Святий Єрмил був дияконом міста Сингідон. За християнську віру він був засуджений на ув’язнення. Святого довго катували, але він не відрікся від віри, за що його втопили в річці Дунай.

26 січня День ангела відзначають: Петро, Юхим, Яків, Максим, Панас, Никифор, Єрмил.

Народні прикмети на 26 січня:

Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.

Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.

Коло навколо місяця – до хуртовини.

Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.

Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.

Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.

Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.

Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.

Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.

Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.

Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.

Що не можна робити 26 січня:

Сни побачені в ніч з 25 на 26 січня, а також днем 26 січня – порожні, не варто надавати їм значення.

Хто на Ярему поруч з кішкою засне, той розум втратить. Тому не можна спати в ліжку з твариною.

А якщо скривдити тварину, то сім років удачі не бачити.

Календар свят на лютий

Місяць лютий рясніє різноманітними святами. У календарі на лютий 2021 року не має державних свят, тому українці не отримають додаткових вихідних.

Втім, у лютому майже у всьому світі відзначають одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.