Xiaomi перезапустила Mi 10 із новим Snapdragon 870

Раніше Qualcomm офіційно запустила флагманський процесор Snapdragon 870. Згодом Mi 10, відомий як флагман 2020 року, отримав нову версію без змін зовнішності та конфігурації, але з оновленим ядром ​​- процесором Snapdragon 870.

За словами відомого у Китаї інсайдера Digital Chat Station, покращена версія Xiaomi Mi 10 офіційно запущена. Корпорація поки не підтвердила інформацію та не оголошувала про офіційну прес-конференцію.

Раніше компанія повідомила про зниження цін на всі версії торішнього флагманського смартфона Xiaomi Mi 10. Охочі зможуть придбати стандартну версію, оснащену 8 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ флеш-пам’яті, за $525.

– Цей флагман досі не має недоліків, Xiaomi планує продавати цей смартфон ще цілий рік, – заявив Лу Вейбінг, президент Xiaomi Group China і генеральний директор Redmi.

Основна частота ядра Snapdragon 870 модернізована до 3,2 ГГц, його поточні показники поступаються лише сучасному флагманському Snapdragon 888.

Що стосується інших аспектів, то нова версія Mi 10 також буде оснащена пам’яттю LPDDR5, сховищем UFS3.0, WIFI 6 та іншими технологіями. Ці апаратні параметри все ще можна назвати флагманською конфігурацією.

Очікується , що ціна на оновлену версію Mi 10 складатиме приблизно $540.

Mi 10

Флагманська лінійка смартфонів Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro буде представлена на презентації 27 березня 2020 року. Xiaomi Mi 10 оснащений 6,6-дюймовим екраном AMOLED, роздільною здатністю Full HD + з частотою оновлення зображення до 90 Гц і фронтальною камерою на 20 Мп, четверною основною камерою на 108 Мп.