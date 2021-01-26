Американська приватна компанія Axiom Space назвала імена перших космічних туристів, які вирушать на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX.

До першої в історії місії з екіпажем, що повністю складатиметься із приватних клієнтів, увійдуть:

Майкл Лопес-Алегріа – колишній астронавт NASA та віце-президент Axiom;

Ларрі Коннор – американський інвестор та бізнесмен;

Марк Паті – канадський інвестор та філантроп;

Ейтан Стіббе – ізраїльський інвестор та філантроп;

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled. Commander Michael López-Alegría Mission Pilot Larry Connor Mission Specialist Mark Pathy Mission Specialist Eytan Stibbe Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj — Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

Лопес-Алегріа стане командиром екіпажу. Очікується, що на борту МКС туристи здійснять ряд дослідницьких проектів. Термін їхнього перебування на орбіті складе близько восьми діб.

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Запуск місії Ax-1 стане можливий не раніше січня 2022 року. Однак ці терміни не є остаточними.

SpaceX вивела на орбіту рекордну кількість супутників

Компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із рекордною кількістю супутників в рамках місії Transporter-1.

Загалом на борту ракеті знаходилися 143 супутники: 133 комерційних і державних супутника, а також 10 апаратів Starlink. Запуск ракети-носія довелося відкласти на один день через несприятливі погодні умови.

Джерело: Axiom Space