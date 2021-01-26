Американська приватна компанія Axiom Space назвала імена перших космічних туристів, які вирушать на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX.
До першої в історії місії з екіпажем, що повністю складатиметься із приватних клієнтів, увійдуть:
- Майкл Лопес-Алегріа – колишній астронавт NASA та віце-президент Axiom;
- Ларрі Коннор – американський інвестор та бізнесмен;
- Марк Паті – канадський інвестор та філантроп;
- Ейтан Стіббе – ізраїльський інвестор та філантроп;
The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.
Commander Michael López-Alegría
Mission Pilot Larry Connor
Mission Specialist Mark Pathy
Mission Specialist Eytan Stibbe
Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj
— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021
Лопес-Алегріа стане командиром екіпажу. Очікується, що на борту МКС туристи здійснять ряд дослідницьких проектів. Термін їхнього перебування на орбіті складе близько восьми діб.
Запуск місії Ax-1 стане можливий не раніше січня 2022 року. Однак ці терміни не є остаточними.
SpaceX вивела на орбіту рекордну кількість супутників
Компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із рекордною кількістю супутників в рамках місії Transporter-1.
Загалом на борту ракеті знаходилися 143 супутники: 133 комерційних і державних супутника, а також 10 апаратів Starlink. Запуск ракети-носія довелося відкласти на один день через несприятливі погодні умови.
Джерело: Axiom Space