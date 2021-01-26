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Факти / Lifestyle
Марія Степанюк |

Стали відомі імена перших туристів, котрі вирушать на МКС на Crew Dragon

Американська приватна компанія Axiom Space назвала імена перших космічних туристів, які вирушать на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX.

Космос

До першої в історії місії з екіпажем, що повністю складатиметься із приватних клієнтів, увійдуть:

  • Майкл Лопес-Алегріа – колишній астронавт NASA та віце-президент Axiom;
  • Ларрі Коннор – американський інвестор та бізнесмен;
  • Марк Паті – канадський інвестор та філантроп;
  • Ейтан Стіббе – ізраїльський інвестор та філантроп;

Лопес-Алегріа стане командиром екіпажу. Очікується, що на борту МКС туристи здійснять ряд дослідницьких проектів. Термін їхнього перебування на орбіті складе близько восьми діб.

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Запуск місії Ax-1 стане можливий не раніше січня 2022 року. Однак ці терміни не є остаточними.

SpaceX вивела на орбіту рекордну кількість супутників

Компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із рекордною кількістю супутників в рамках місії Transporter-1.

Загалом на борту ракеті знаходилися 143 супутники: 133 комерційних і державних супутника, а також 10 апаратів Starlink. Запуск ракети-носія довелося відкласти на один день через несприятливі погодні умови.

Джерело: Axiom Space

Фото: Depositphotos

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