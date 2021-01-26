Колишній посол США в Марокко Марк Гінзберг і його некомерційна організація Coalition for a Safer Web (Коаліція безпечного інтернету, – Ред.) вимагають через суд видалити додаток Telegram із магазину Google Play.

Гінзберг відзначає, що Telegram використовують для погроз та координації насильницьких дій на грунті расизму. Особливо часто почало це відбуватися після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда та інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.

6 січня, після заворушень у Капітолії США, Google видалив зі свого магазину соціальну мережу Parler, оскільки більшість її користувачів підтримали насильство.

– Google не вжив жодних заходів, на кшталт тих, які було вжито проти Parler, щоб примусити Telegram вдосконалити свої правила модерації контенту, – йдеться в позові Гінзберга.

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В організації стверджують, що деякі користувачі Telegram закликали інших не брати участі в протестах на підтримку 45-го президента Дональда Трампа, а організовувати атаки по всій країні. Також додаток ще й використовують для продажу наркотиків.

Гінзберг звинувачує Telegram у сприянні поширенню ідей антисемітизму. Він стверджує, що, будучи євреєм, двічі ставав метою замахів через свої релігійні погляди.

Раніше Гінзберг і Coalition for a Safer Web подавали схожий позов до Apple. Позивачі вимагали, щоб компанія видалила Telegram із Apple Store.

Вони вважають, що додаток використовують для поширення екстремістських висловлювань, які спровокували штурм Капітолія.

Згідно з позовом, Apple повинні блокувати облікові записи та видаляти повідомлення користувачів, які поширюють образливі судження.