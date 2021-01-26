Як обрати мультиварку

Мультиварка – це багатофункціональний побутовий прилад, який допомагає заощадити ваш час під час готування. За допомогою мультиварки можна легко та швидко приготувати різноманітні страви.

Цей кухонний електроприлад може варити, смажити, пекти, тушкувати, готувати на пару, а також розігрівати готові страви та підтримувати їх у гарячому стані. Все, що слід зробити, це підготувати продукти та обрати потрібний режим, а далі він все зробить за вас.

Факти ICTV розкажуть, як обрати якісну мультиварку для дому та на які деталі слід звернути увагу під час її купівлі.