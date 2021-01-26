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Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Як обрати мультиварку

Як обрати мультиварку

Мультиварка – це багатофункціональний побутовий прилад, який допомагає заощадити ваш час під час готування. За допомогою мультиварки можна легко та швидко приготувати різноманітні страви.

Цей кухонний електроприлад може варити, смажити, пекти, тушкувати, готувати на пару, а також розігрівати готові страви та підтримувати їх у гарячому стані. Все, що слід зробити, це підготувати продукти та обрати потрібний режим, а далі він все зробить за вас.

Факти ICTV розкажуть, як обрати якісну мультиварку для дому та на які деталі слід звернути увагу під час її купівлі.

Типи мультиварок

За принципом приготування страв мультиварки можна поділити на дві категорії:

  • стандартні мультиварки

Процес готування відбувається в результаті дії високої температури та природного атмосферного тиску. Їхня особливість полягає в тому, що під час готування їх можна відкривати, щоб додати потрібний інгредієнт.

  • скороварки

Принцип роботи цих приладів полягає в тому, що кришка герметично закрита під час приготування їжі. Завдяки цьому вона не випускає пару, що збільшує тиск усередині самої чаші.

Використовуючи таку скороварку, всі продукти слід завантажити перед запуском, і відкрити її лише по завершенні роботи.

Об’єм чаші

Об’єм чаші – це один із головних параметрів, на який слід звернути увагу під час вибору мультиварки.

Стандартний об’єм чаші становить 5 літрів. Однак зараз можна обирати мультиварки з об’ємом, який підійде саме вам.

Об’єм чаші у мультиварці необхідно обирати залежно від кількості людей, для яких готуватимуть.

Таким чином для однієї людини чудово підійде чаша з об’ємом 2-3 літри. Для сім’ї з 3-4 осіб варто звернути увагу на чаші об’ємом 4-5 літрів.

Для більшої кількості людей варто купувати мультиварки, в яких об’єм чаші перебуватиме в діапазоні від 6 до 10 літрів.

Потужність мультиварки

Оптимальна потужність мультиварки для щоденного використання в середньому становить 700 – 900 Вт.

Однак виділяють три види потужності  мультиварки:

  • Мінімальна

Потужність таких мультиварок становить 400 – 600 Вт. Зазвичай це мультиварки з об’ємом чаші до 3 літрів. Такий варіант чудово підійде для однієї людини.

  • Середня

У таких мультиварок потужність становить 800 – 900 Вт. Мультиварки з такою потужністю вважаються найпопулярнішими. Саме вони є найкращим варіантом для невеликої сім’ї з 2-4 осіб.

  • Висока

Потужність таких мультиварок становить 1000 – 1500 Вт. Мультиварка такого типу  готує страви значно швидше, але водночас споживає набагато більше електроенергії.

Режими приготування в мультиварці

Мультиварка – це багатофункціональний пристрій, який може виконувати одразу декілька функцій.

Виділяють 7 основних режимів роботи мультиварки:

  • Варіння – базовий режим будь-якої мультиварки, що дає змогу варити як м’ясо чи рибу, так і овочі;
  • Суп – режим, який використовують під час приготування зазначеної страви. Його основна відмінність від варіння полягає в тому, що цей режим потребує більше часу на готування;
  • Готування на пару – цей режим працює за принципом пароварки, тим самим замінюючи її;
  • Смаження – базовий режим, в якому страви готуються як у пательні. Його зручність полягає в тому, що їжу можна як смажити, так і тушкувати;
  • Каша / Гречка / Рис – базовий режим, створений для приготування гарнірів;
  • Плов – режим для приготування класичного плову;
  • Тушкування – ідеальний режим для приготування дієтичних страв;
  • Випічка – режим, створений для приготування пирогів, шарлоток або пиріжків;
  • Дитяче харчування – режим для приготування страв для дітей. Особливість цього режиму полягає в тому, що процес приготування відбувається на невисоких температурах, що дає змогу зберегти корисні властивості продуктів;
  • Йогурт – зазвичай цей режим використовують для приготування кисломолочних продуктів.

Безпечність використання мультиварки

У наш час мультиварки оснащені захисними механізмами, які гарантують безпеку їх використання. До них належать:

  • функція зменшення тиску за необхідності;
  • датчик, що контролює тиск всередині мультиварки;
  • механізм герметичного закриття кришки;

Таким чином мультиварка не почне роботу, доки кришка не буде щільно закрита.

  • регулювання внутрішньої температури, що дає змогу захистити страву від переварювання;
  • автоматичне відключення від мережі, яке активується в разі проблем з електрикою або перегріву пристрою.

Догляд за мультиваркою

Щоб мультиварка добре працювала, за нею необхідно правильно доглядати. Для цього існує перелік рекомендацій, яких слід дотримуватися:

  • після кожного приготування їжі необхідно мити чашу, кришку та парову ємність;
  • під час готування не можна використовувати залізне кухонне приладдя;
  • мити мультиварку можна тільки після того, як вона повністю охолола;
  • після миття чаші її необхідно ретельно витерти до сухого стану паперовим або кухонним рушником;
  • зовнішній бік мультиварки необхідно протирати вологою губкою;
  • перед підключенням мультиварки до електромережі необхідно переконатися, що місцева напруга мережі відповідає напрузі, зазначеній у табличці на мультиварці.

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