Погода на 26 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні у вівторок, 26 січня, синоптики прогнозують снігопади практично на всій території країни.

У західних регіонах очікуються снігопади. Температура вдень 1°…-1°, вночі 1°…-1°.

На Півдні та Сході України пройдуть дощі. Вдень 4°…6°, вночі 2°…4°.

У центральних областях синоптики прогнозують сніг з дощем. Стовпчики термометрів вдень покажуть 2°…4°, вночі 1°…3°.

Жителям північних регіонів варто приготуватися до досить теплої погоди, хоч і з дощами. Повітря вдень прогріється до 4°, а вночі до 2°.

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.