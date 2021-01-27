Білл Гейтс відшукав спосіб боротися з майбутніми пандеміями. Для цього він запропонував щотижня тестувати п’яту частину людства – приблизно 1,5 млрд.

Мова йде про створення системи розпізнавання небезпечних інфекцій та підготовку медичного персоналу, який зможе встати на передову у боротьбі з новими загрозами.

У щорічному листі від Фонду Білла та Мелінди Гейтс мільярдер закликав заможні країни інвестувати десятки мільярдів доларів для колективної підготовки до наступної пандемії після Covid-19.

– Щоб запобігти повторним труднощам минулого року, готовність до пандемії слід сприймати настільки серйозно, як ми сприймаємо загрозу війни, – написав Гейтс.

Гейтс упевнений: світові потрібні масштабні глобальні зусилля у підготовці до майбутніх пандемій, зокрема інвестування мільярдів у науковий розвиток, масові випробування, глобальна система оповіщення про пандемію та група тих, хто першим зреагує на інфекційні захворювання.

Пророк Білл Гейтс

У 2015 році мільярдер у своєму виступі на TED попереджав світ про можливу загрозу пандемії. Засновник Microsoft передбачав, якщо у наступні кілька десятиліть щось і зможе вбити більше 10 млн людей, то, найімовірніше, це буде високозаразний вірус, а не війна. Не гранатомети, а мікроби. За ці слова підприємця звинувачували у поширенні вірусу Covid-19.

Джерело: Forbes