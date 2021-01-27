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Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Білл Гейтс запропонував щотижня тестувати 1,5 млрд людей для попередження пандемій

Білл Гейтс відшукав спосіб боротися з майбутніми пандеміями. Для цього він запропонував щотижня тестувати п’яту частину людства – приблизно 1,5 млрд.

Білл Гейтс запропонував щотижня тестувати 1,5 млрд людей для попередження пандемій

Мова йде про створення системи розпізнавання небезпечних інфекцій та підготовку медичного персоналу, який зможе встати на передову у боротьбі з новими загрозами.

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У щорічному листі від Фонду Білла та Мелінди Гейтс мільярдер закликав заможні країни інвестувати десятки мільярдів доларів для колективної підготовки до наступної пандемії після Covid-19.

– Щоб запобігти повторним труднощам минулого року, готовність до пандемії слід сприймати настільки серйозно, як ми сприймаємо загрозу війни, – написав Гейтс.

Гейтс упевнений: світові потрібні масштабні глобальні зусилля у підготовці до майбутніх пандемій, зокрема інвестування мільярдів у науковий розвиток, масові випробування, глобальна система оповіщення про пандемію та група тих, хто першим зреагує на інфекційні захворювання.

Пророк Білл Гейтс

У 2015 році мільярдер у своєму виступі на TED попереджав світ про можливу загрозу пандемії. Засновник Microsoft передбачав, якщо у наступні кілька десятиліть щось і зможе вбити більше 10 млн людей, то, найімовірніше, це буде високозаразний вірус, а не війна. Не гранатомети, а мікроби. За ці слова підприємця звинувачували у поширенні вірусу Covid-19.

Джерело: Forbes

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