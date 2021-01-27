Державна авіаційна служба України опублікувала список із переліком країн, до яких українці зможуть літати на відпочинок у літній сезон.

Список затвердила Державна авіаційна служба України. Авіакомпанії отримають дозволи на виконання чартерних програм за цими напрямками.

До переліку увійшли: Єгипет, Греція, Грузія, Ізраїль, Домінікана, Шрі-Ланка, Італія, Іспанія, Туреччина, Таїланд, Мальдівська Республіка, ОАЕ, Албанія, Болгарія, Кіпр, Чорногорія, Туніс та інші.

Повний список країн в документі:

Згідно з документом, до країн з переліку дозволять виконання чартерних рейсів у літній сезон 2021 року Міжнародної асоціації повітряного транспорту (англ. IATA) без обмеження частоти виконання рейсів для авіакомпаній, які отримають відповідні дозволи.

Куди полетіти на відпочинок

Коронавірус вплинув на всі сфери нашого життя, особливо на дозвілля та відпочинок. Через карантинні обмеження численні країни закрили свої кордони для туристів.

Згідно з даними в системі бронювань, українці все ж таки надають перевагу відпочинку в Єгипті. За ним слідує Танзанія та тури в ОАЕ.

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Джерело: Державіаслужба