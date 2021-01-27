День ангела Ніни 2021: привітання та значення імені

27 січня всі жінки з іменем Ніна святкують День ангела.

На початку IV століття Ніна прийшла з Палестини до Іверії (колишня назва Грузії, – Ред.) шукати ризи Господні. Жінка несла в руках хрест із виноградної лози, який їй дала сама Діва Марія.

Молитви святої Ніни допомогли бездітній сім’ї садівника, у якого вона зупинилася, дочекатися первістка.

Із її допомогою в День Преображення Господнього язичницькі ідоли впали з гори, одужала грузинська цариця Нана та прозрів цар Міріан.

Через тридцять років подвижництва, 27 січня 335 року, свята Ніна померла. З тих пір її шанують як покровительку Грузії.

Значення імені Ніна

У латинській мові Ніна має значення велична, у грецькій та мові стародавніх шумерів – пані, в арабській – корисна, у грузинській – ласкава, на івриті – правнучка, в іспанській – дівчинка.

Усі названі цим іменем енергійні та працелюбні.

Читайте Календар неофіційних свят на 2021 рік

Ніни не літають у хмарах та не мріють про недосяжне. Вони тверезо оцінюють свої сили та знають, чого чекати від життя. З одного боку, це допомагає Нінам наполегливо досягати бажаного, а з іншого – робить їх самолюбними та гордими.

Жінки з іменем Ніна – дуже добрі та чуйні, ніколи не відмовляють у допомозі. Часто цим можуть зловживати люди. Із віком Ніна вчиться відчувати наміри людей, завдяки чому може вирахувати, хто прагне скористатися її добротою.

Дівчата з цим іменем завжди намагаються дотримуватись своїх принципів, але й не нав’язують їх іншим.

Факти ICTV підготували для вас привітання з Днем ангела Ніни. Скориставшись ними, ви зробите свято іменинниць особливим.

Привітання з Днем ангела Ніни в прозі

Ніночко, зі святом! Зичу завжди відчувати підтримку твого ангела! Хай він буде поряд щомиті! Здоров’я міцного, лише гарного настрою, успіхів у всіх починаннях та здійснення всіх бажань!

*****

Люба Ніно, з Днем ангела тебе вітаю! Нехай твоя свята заступниця завжди оберігає тебе! Бажаю тобі енергії, здоров’я, усмішок, достатку, любові, затишку та гармонії у всьому!

*****

Ніно, із Днем ангела тебе, дорога! Від усього серця зичу, щоб усі добрі слова та вітання, які отримаєш сьогодні, обов’язково здійснились! Хай ангел-охоронець завжди буде поряд, щоб ти завжди могла покластись на нього! Ти варта в цьому житті лише найкращого, і я щиро тобі цього бажаю!

Привітання з Днем ангела Ніни в СМС

Вітаю тебе, Ніно,

З іменинами твоїми.

Будь здоровою й коханою,

Будь красивою й щасливою.

Найкоштовніших тобі прикрас,

І життя тобі без бід й образ!

*****

Із Днем святої Ніни тебе я вітаю,

Щастя й здоров’я міцного бажаю,

Нехай свята Ніна завжди допоможе,

Від біди позбавить, радість примножить!

Адже у вас обох сьогодні іменини,

Ще раз вітаю я тебе з Днем Ніни!

* * *

Царська велич в імені твоєму,

Відзначаєш іменини ти січневого дня,

Бажаємо тобі, Ніно, здоров’я й любові,

Нехай радістю і щастям наповняться дні,

Нехай віра в найкраще душу окриляє,

І нехай свята Ніна тебе оберігає!

* * *

Бажаємо нашій Ніні

Прекрасно справити іменини.

У колі друзів і близьких бути

І життя щасливе прожити!

Нехай кожен день приносить сміх,

У всіх справах нехай чекає успіх,

Щоб душа співала

й всіх навколо звеселяла!

Привітання з Днем ангела Ніни в листівках

Календар державних свят на 2021 рік

У 2021 році українці працюватимуть 250 днів, а відпочиватимуть – 115. У календарі державних свят на 2021 рік буде понад десяток офіційних святкових днів.

Із календарем державних свят на 2021 рік можна ознайомитись у матеріалі Фактів ICTV.