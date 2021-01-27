У місті Ханчжоу, Китай, оцифрували носи собак. Відтепер у місті працюватиме система розпізнавання носів домашніх улюбленців.
Для цього треба завантажити спеціальний застосунок від корпорації Alibaba, зробити фото, після чого тварина отримає цифрове посвідчення. Такий сервіс дасть змогу ідентифікувати собаку, якщо вона загубиться.
Відбиток носа так само унікальний, як і відбитки пальців у людини. Така ідентифікація набагато безпечніша за чіпування, оскільки травмувати у такий спосіб собаку майже не можливо.
У Ханчжоу живе приблизно 100 тис. собак, більшість з яких незареєстрована. Такий крок передбачає, що посвідчення дадуть змогу не лише швидше знаходити загублених тварин, а й карати безвідповідальних господарів.
– За допомогою ідентифікації домашньої тварини за відбитком носа ми можемо створити файл для застрахованого улюбленця, щоб точно підтвердити його особу, – Ян Ран, генеральний директор компанії ChongAiWangGuo, яка розробляла технологію разом з Інститутом передових технологій Шеньчженя.
Зараз технологія точна на 98%. Компанія планує покращити цей показник щонайменше до 99%.
Чіпування домашніх улюбленців
Така ідентифікація тварин передбачає розміщення під шкіру тварини мікрочіпу з 15-значним номером. Цей номер є унікальним та закріплюється за улюбленцем на все життя. Чіпувати можна усіх: собак, котів, с/г тварин тощо. Зараз перевезти домашнього улюбленця без чіпу неможливо.
Джерело: ChinaDaily