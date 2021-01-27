У місті Ханчжоу, Китай, оцифрували носи собак. Відтепер у місті працюватиме система розпізнавання носів домашніх улюбленців.

Для цього треба завантажити спеціальний застосунок від корпорації Alibaba, зробити фото, після чого тварина отримає цифрове посвідчення. Такий сервіс дасть змогу ідентифікувати собаку, якщо вона загубиться.

Відбиток носа так само унікальний, як і відбитки пальців у людини. Така ідентифікація набагато безпечніша за чіпування, оскільки травмувати у такий спосіб собаку майже не можливо.